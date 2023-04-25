港股失二萬 外資4月反手淨沽A股 人幣曾跌穿6.9關 見本月新低

明報記者 陳偉燊

投資者入市態度審慎，重磅科網股阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等表現乏善足陳，股價普遍跌逾1%。根據摩根士丹利最新報告顯示，主流的重磅科網股如騰訊及阿里巴巴，4月份均扭轉今年以來資金淨流入趨勢，轉錄資金淨流出。當中騰訊、阿里及美團（3690）4月至今分別錄得淨流出11.5億、4.8億及4億美元（見表）。有關報告更指出，4月份至今長線基金成為科技股的拋售主力，估計相關基金3月時僅買入6000萬美元，至4月（至21日止）更轉軚沽出30.7億美元科技股份（見另文）。

大市成交減至不足千億

其他股份方面，內需股李寧（2331）及海爾智家（6690）更分別跌3.6%及3%。不過公用股如中電（0002）及煤氣（0003）則同逆市升約0.6%。在Tesla調升個別車型售價的消息支持，電動車股普遍做好，龍頭比亞迪逆市升3.6%；零跑（9863）亦升2.6%。醫藥股亦普遍做好，阿里健康（0241）更成為升幅最大藍籌，全日升4.9%。

北水沽騰訊 單日走資3.5億

在港股表現疲弱同時，內地A股亦見回軟，上證指數及深圳成指分別跌0.8%及1.2%。另「北水」流入港股減少，當中流出騰訊的金額達3.49億元。人幣匯價曾試穿6.9，見4月以來低位（見圖2）。流入A股的滬深股通，扭轉連續5個月淨流入的狀態，最新的4月份數據便顯示，淨流出高達18.1億元人民幣，與此前的1個月，即3月份獲淨流入354.4億元人民幣而大相逕庭。

永裕證券董事總經理謝明光指出，港股較早前回落至20,200點初步支持位未能企穩，加上臨近本周四期指結算，均加大回落的機會，惟昨日低見19,734點後，未見進一步大跌，反映在該低位有支持。投資者觀望企業首季度業績及下周議息消息，昨日轉為追入醫療股、比亞迪及公用股。他相信，在市場預期息口見頂下，股息向來不俗的公用股會再獲追捧。