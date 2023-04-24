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退休人士做人幣定存可抗通脹

【明報專訊】環球投資市場充斥不確定因素，短期內增加投資組合內的現金比重伺機而動，雖可減低投資組合面對的市場風險，但仍需承受通脹風險。對於已退休及即將退休人士，可考慮將部分資金暫泊於短期定期存款抗通脹，除港元及美元定存外，若有實際使用人民幣的需要，也可選擇敘造短期的人民幣定存。

明報記者 劉敬華

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）指出，相信是次歐美銀行危機不會如2008年般引發金融海嘯，但歐美銀行業危機中期將對經濟增長構成壓力，其導致的經濟動盪將於短期內浮現，預期全球經濟增長將在今年餘下時間放緩，企業盈利前景不明朗下，該公司看淡股票，而最近的事態發展對風險較高的債券並非好消息，加強了該公司對非投資等級企業債券看淡的立場，並認為通過持有黃金，可有助於降低投資風險。

短期內股債市場仍存隱憂，分散投資更為重要，除可將部分資金投資於黃金外，也可考慮將部分用作投資的閒置資金暫泊於定期存款，既可降低投資組合內的市場風險及通脹風險，同時可謀定而後動。盧伯樂表示，今年全球經濟中的一個亮點是新興市場，中國經濟正從疫後的重新開放中強勁反彈，而由於投資者的關注點從通脹轉向增長風險，預計高質量的股票應能繼續跑贏大市，該公司因此對美股看法上調至中性，並相對看好中國及新興市場（除中國外），至於債券方面，認為現時市場憧憬美國7月減息的預期不太可能實現，一旦市場預期落空，短期債券孳息率將回升，目前仍看好美國國債。

人幣看升 兼存息或逾2厘

對於已退休及準備退休人士，不妨考慮將閒錢投放於短期港元及美元定存，基於不涉匯兌風險，又可保持資金的靈活性，且近期各銀行為吸納新資金不時推出定存優惠，港元及美元的3個月定存均不乏逾3厘的選擇，部分銀行的3個月美元定存優惠利率更可達4厘。根據政府統計處最新公布的3月份綜合消費物價指數，上月通脹率為1.7%。意味逾3厘的定存息率，足以抗通脹。

然而，若退休後有使用人民幣的需要，如計劃退休後長期於內地生活，又或退休後會不時北上探親或短線旅遊，也可考慮敍造短期人民幣定存。儘管目前銀行為吸引新資金而推出的人民幣定存優惠利率不及港元及美元定存吸引，以3個月人民幣定存為例大多不逾2厘，但仍高於活期存款利率及本港上月的通脹率，且內地經濟向好下，年內人民幣匯率亦有機會小幅升值。

事實上，國家外匯管理局副局長王春英上周五表示，在宏觀經濟基本面和外匯市場內在韌性雙重支撐下，外匯市場更有條件保持穩定，今年首季人民幣匯率穩中有升，截至上周四，在岸人民幣兌美元匯價較去年底升值1%，而隨着中國經濟恢復向好，外商在華投資信心進一步增強，料未來外資仍然會穩步投資中國市場。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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