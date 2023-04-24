粉嶺中心均呎撲1.2萬 逾半年新高

明報記者 歐陽慧恩

望山景3房645萬沽 屋苑10個月高位

中原分行經理蔡堅濤表示，粉嶺中心A座中層2室，實用535方呎3房間隔、享開揚單邊山景，新近以645萬元易手，呎價12056元，成交價為屋苑自去年6月後、即約10個月來的新高價位；原業主早於2002年以130萬元購入，持貨21年，現帳面賺515萬元或約4倍。

蔡續稱，近月新界區多個新盤同時開售，並主打上車盤源，令二手市場細單位成交放緩，料短期內二手屋苑仍以大單位成交作主導。

溱岸8號3房業主賠訂後 再以1750萬沽出

另代理消息稱，大圍溱岸8號第2座低層B室，實用936方呎3房1套間隔、望城門河景，早前原以1630萬元易手，而單位網上銀行估價為1649萬元，到近日業主因獲另一買家出價1750萬元洽購，最終決定賠訂50萬元，以及約16萬元代理佣金，將單位售予新買家，實呎18697元，料是次賠訂重售，業主帳面仍較原來多賺約50萬元，亦反映單位於約半個月賣貴120萬元或7%。

上述原業主2012年約1176萬元一手購入，帳面賺574萬元或49%。

另將軍澳帝景灣第3座高層B室，實用958方呎、3房1套連儲物室及工人套房間隔，大廳和房間均望海景，以2240萬元售出，實呎23382元，為屋苑標準分層單位成交價次高，僅次於2021年10月以2322萬元售出的第3座高層C室，該單位實用976方呎、間隔相同，實呎23791元，意味是次成交呎價，僅比最高紀錄低約2%。

上述原業主2015年以1574.91萬元一手購入，帳面賺665.09萬元或42%。

帝景灣海景3房呎售2.37萬

離島二手物業亦獲買家追捧。利嘉閣營業董事劉俊傑表示，2018年入伙的梅窩居屋銀河苑，新近錄得A座中層15室成交，實用386方呎2房間隔，獲白居二客以225萬元未補價購入，實呎約5829元；原業主2017年168.4萬元向房委會一手購入，帳面獲利約56.6萬元或約34%。

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