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星凱．堤岸高層享沙田河山景

【明報專訊】與沙田僅相隔一個港鐵站的火炭，過往為新界傳統工業區，近年漸轉型為住宅區。區內私人住宅除包括位處半山的中低密度豪宅外，近年最矚目全新樓盤，為中洲置業發展的星凱．堤岸，與港鐵火炭站僅咫尺之遙；項目早前已獲批入伙紙，樓花期僅剩約2個月，目前以現樓形式發售餘貨，部分高層單位享城門河和山巒雙景，成最大亮點。

明報記者 管龍欣

攝影 曾憲宗

位處坳背灣街1號的星凱‧堤岸，與港鐵火炭站，只相隔約3分鐘步程；發展商表示，星凱．堤岸的設計意念，取自荷蘭經典畫家梵高在法國Arles小鎮繪下的名畫《羅納河上的星夜》；項目以城門河借代羅納河。

與港鐵火炭站距3分鐘步程

星凱‧堤岸設有4座住宅大廈，關鍵日期為今年6月；項目其中一項賣點是戶型多元化，標準戶涵蓋開放式至3房等設計，其中以2房戶佔項目單位總數約35%為最多。星凱‧堤岸自2021年第4季推出以來，累積沽約900伙，佔單位總數1335伙近七成，平均實呎逾2萬元。

今次介紹的現樓示範單位，為第2座37樓F室，實用774方呎，屬3房連套房間隔，另連儲物室；最大亮點為面積約195方呎、設有對流窗的大廳，戶主可從近乎落地的玻璃大窗，俯瞰城門河景，以及沙田第一城等沙田市景，划舟隊亦不時於河上練習，為景觀增添一份動感。另一邊露台可遠眺山景，可謂山、水景並享，倍添舒適感。

部分3房戶大廳設對流窗

走廊左側為兩間客房，間隔均方正，面積同約49方呎，望山景為主；主人套房則在單位盡頭，連浴室佔地約116方呎，設計與大廳相似，設有對流窗，主人套房附連工作平台。煮食方面，由於廚房為梗廚，可作明火煮食，滿足喜愛下廚的戶主需要；廁所設有浴室寶、大窗等，確保環境乾爽。

另一現樓示範單位為第3座47樓C室，實用面積945方呎，同為高層向城門河景單位，屬面積較大的3房大戶；雖然面積約230方呎的大廳無裝設對流窗，但開則四正，景觀廣闊，露台加碼至33方呎，大大增加實用性，可作觀景與置物之用。兩間客房分別約60方呎，處於走廊轉角和盡頭，飽覽不同景色，同賞山、河雙景，並設隔音窗，減少受公路聲浪的影響。至於佔地約120方呎的主人套房，同樣設工作平台，可外望河景，教人心曠神怡。

基座設商場 滿足生活需要

可留意是，項目所處的坳背灣一帶，附近均為工廈，較少民生設施，因此發展商於屋苑基座興建近10萬方呎的商場，基本滿足住客日常需要；此外，鄰近火炭站的銀禧薈、駿景廣場等，亦能補給日用品，而附近的彭福公園，以及城門河邊亦是住戶休憩、放狗和運動的好去處。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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