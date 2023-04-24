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經濟
2023年4月24日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
北都7換地申請 5棄標準補價 轉以市價補價 發展局研6月底死線押後
啟德住宅地呎價低見6138最矚目
University Hill兩日收4000票
太古城2房874萬沽 6年實蝕110萬
apm料4月生意較去年升三成
遊客黃金周殺到 路氹一房難求 威尼斯人房價7年高 5月賭收勢破百億
博企隨賀一誠訪葡吸客 冀旅遊市場質素改善
盛智文：內地客消費強勁前所未見
港交所周三放榜 聚焦特專科企上市人幣交易櫃台
匯控下周五公投 擬表態股東須盡早登記
標普：港樓價料橫行 地產股評級穩健
中金：信貸需求或復蘇 內銀看好
普樂師人力成本高 經營溢利降 主攻營銷解決方案 每月活躍營銷人員2.3萬
OneDegree業而優則利 創辦人：今年重點改善產品增效益
虛擬資產保險 收逾40查詢
紫晶存儲涉IPO造假 中信建投為首上市中介賠10億
經濟復常 商舖辦公室保險增
港產環保清潔冲劑 省物流包裝成本
擬分租口罩廠 輕資產擴產能
余淑穎：首務為BB買保險 提供全面醫療保障
環球經濟數據
金子：高盛看好前景 銀娛Call 11709
張兆聰：董事增持睇好 中手游趁低吸
張兆聰：行業供過於求 特斯拉只宜低吸
伍禮賢：中國鐵塔「雙翼」業務增長快 股息平穩
王良享：A股再現外資拋售潮機會微
陳大為：如何在巿場存內在矛盾下找方向？
謝偉銓：推廣「以地養鐵」模式助公交經營解困
買短期儲蓄保 留意加息風險
沈永年：開通內地電話卡 灣區消費更方便
陸振輝：要自覺仍年輕 努力達成心願
林嘉文：美數據減弱 衰退風險升溫
許健生：工業互聯網漸成趨勢 C2M概念抬頭
溫傑：神州控股長線前景吸引 可候低吸
陸振球：美股強勢或逆轉 吼非美環球ETF
陸振球：國際認受性升 宜增人幣計價資產比重
林少陽：討論去美元化時機尚未成熟
技術取勝：信置沿上升軌上揚
李聲揚：匯控小股東記得投票 須提早準備
蔡金強：學巴菲特買悶股
艾雲豪：《孤勇者》致那無法升呢的嗚咽與怒吼
李順威：局部「金髮女孩經濟」或來臨
劉思明：長和業務多元化 穩健之選
何啟聰：股價高位整固 中移購14676
瑞銀亞洲：美擬擴制裁 中芯沽16059
摩根大通亞洲：走勢將突破 道指購10834
周顯：外媒低水平報道中國新聞
王弼：減息信念續令美股牛皮
曾淵滄：聯塑或隨內房谷底反彈
湯文亮：港沒理由取消聯繫匯率
陳永傑：美5月後將停加息
廖偉強：樓市下半年料再爆發
布少明：放寬「辣招」助吸人才
馬泰陽：一手搶客 二手整固
星凱．堤岸高層享沙田河山景
粉嶺中心均呎撲1.2萬 逾半年新高
退休人士做人幣定存可抗通脹
技術取勝：信置沿上升軌上揚
【明報專訊】小輪處250天線之上（圖）
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普樂師人力成本高 經營溢利降 主攻營銷解決方案 每月活躍營銷人員2.3萬
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港產環保清潔冲劑 省物流包裝成本
擬分租口罩廠 輕資產擴產能
余淑穎：首務為BB買保險 提供全面醫療保障
環球經濟數據
金子：高盛看好前景 銀娛Call 11709
張兆聰：董事增持睇好 中手游趁低吸
張兆聰：行業供過於求 特斯拉只宜低吸
伍禮賢：中國鐵塔「雙翼」業務增長快 股息平穩
王良享：A股再現外資拋售潮機會微
陳大為：如何在巿場存內在矛盾下找方向？
謝偉銓：推廣「以地養鐵」模式助公交經營解困
買短期儲蓄保 留意加息風險
沈永年：開通內地電話卡 灣區消費更方便
陸振輝：要自覺仍年輕 努力達成心願
林嘉文：美數據減弱 衰退風險升溫
許健生：工業互聯網漸成趨勢 C2M概念抬頭
溫傑：神州控股長線前景吸引 可候低吸
陸振球：美股強勢或逆轉 吼非美環球ETF
陸振球：國際認受性升 宜增人幣計價資產比重
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蔡金強：學巴菲特買悶股
艾雲豪：《孤勇者》致那無法升呢的嗚咽與怒吼
李順威：局部「金髮女孩經濟」或來臨
劉思明：長和業務多元化 穩健之選
何啟聰：股價高位整固 中移購14676
瑞銀亞洲：美擬擴制裁 中芯沽16059
摩根大通亞洲：走勢將突破 道指購10834
周顯：外媒低水平報道中國新聞
王弼：減息信念續令美股牛皮
曾淵滄：聯塑或隨內房谷底反彈
湯文亮：港沒理由取消聯繫匯率
陳永傑：美5月後將停加息
廖偉強：樓市下半年料再爆發
布少明：放寬「辣招」助吸人才
馬泰陽：一手搶客 二手整固
星凱．堤岸高層享沙田河山景
粉嶺中心均呎撲1.2萬 逾半年新高
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