經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：神州控股長線前景吸引 可候低吸

【明報專訊】今個星期，我們會為各位戰友分享神州控股（0861）的投資前景。集團共有3個業務分部，包括：大數據產品及方案、軟件及運營服務，以及信創及傳統服務。以毛利計，分別佔32%、28%及40%。

手頭訂單充足 享政策紅利

去年面對疫情衝擊，集團多項業務推進，包括投標及交付均受影響，最終仍取得逆勢增長。期內整體營收為177.5億元（人民幣‧下同），按年穩健增長4%。而集團在手訂單充足，已簽未銷合約達65.58億元，同比增長5%。除稅前溢利5億元，歸屬母公司溢利3.1億元，為業務長期、可持續發展打下堅實基礎。股息方面，集團去年維持三成以上的股息支付率，繼中期息每股2.3港仙後，末期息為4.5港仙。

值得留意的是，去年大數據產品及方案業務的收入及毛利分別上升約26%及38%，預示其為集團未來的增長重點之一。此分部主力包括「智數軟件產品」和「慧業解決方案」兩類服務：

•前者以智數中樞、智數中台和智數孿生三大產品族為核心的「時空全域數據底座」，在原有燕雲DaaS、CIM基礎平台和數據中台1.0等產品包的基礎之上，相繼發布城市知識圖譜平台、低代碼可視平台、物聯網管理平台等全新軟件產品。

•後者指集團攜手各地政府共同提升數字化治理和服務水平，持續推進水務、水利、交通、教育、環保、農業、稅務等多個行業的數字化轉型。

除本身實力外，政策方向更為集團未來發展的有利因素。中共中央、國務院印發的《數字中國建設整體佈局規劃》提出了數字中國整體框架和建設目標：

•2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。

•2035年，數字化發展水平則要進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。

誠如管理層所指，內地龐大的數據資源與蓬勃發展的數據產業，將帶來數字經濟未來幾年井噴式發展，也為集團加速大數據戰略帶來重大機遇。

為把握政策紅利，集團會加速推進大數據科技戰略，構建更為完善的研發和產品體系。例如集團將建立創新的「城市CTO」與「企業CSO」雙輪驅動發展模式，持續賦能城市數字化發展和企業數字化轉型。另一方面，集團也會同時關注境內、境外兩個市場。以境外為例，集團會聚焦香港北都會，並佈局東南亞、東歐、非洲等國家和地區，將已有的成功模式複製在更多地區，實現業務更高質量增長。

近期集團接連簽下長春市算力中心項目和長春智慧水務項目。其中，算力中心項目簽約金額超2億元，集團將依託自身優勢為其提供AI算力硬體等方面的支援；而智慧水務項目的簽約金額亦超5000萬元。考慮到政策方向及集團實力，業務具中長線發展憧憬。已持貨的投資者建議繼續持有；未有貨的朋友，或可伺機趁近期回調吸納作長線部署。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

北都7換地申請 5棄標準補價 轉以市價補價 發展局研6月底死線押後
北都7換地申請 5棄標準補價 轉以市價補價 發展局研6月底死線押後
啟德住宅地呎價低見6138最矚目
啟德住宅地呎價低見6138最矚目
University Hill兩日收4000票
University Hill兩日收4000票
太古城2房874萬沽 6年實蝕110萬
太古城2房874萬沽 6年實蝕110萬
apm料4月生意較去年升三成
apm料4月生意較去年升三成
遊客黃金周殺到 路氹一房難求 威尼斯人房價7年高 5月賭收勢破百億
遊客黃金周殺到 路氹一房難求 威尼斯人房價7年高 5月賭收勢破百億
博企隨賀一誠訪葡吸客 冀旅遊市場質素改善
博企隨賀一誠訪葡吸客 冀旅遊市場質素改善
盛智文：內地客消費強勁前所未見
盛智文：內地客消費強勁前所未見
港交所周三放榜 聚焦特專科企上市人幣交易櫃台
港交所周三放榜 聚焦特專科企上市人幣交易櫃台
匯控下周五公投 擬表態股東須盡早登記
匯控下周五公投 擬表態股東須盡早登記
標普：港樓價料橫行 地產股評級穩健
標普：港樓價料橫行 地產股評級穩健
中金：信貸需求或復蘇 內銀看好
中金：信貸需求或復蘇 內銀看好
普樂師人力成本高 經營溢利降 主攻營銷解決方案 每月活躍營銷人員2.3萬
普樂師人力成本高 經營溢利降 主攻營銷解決方案 每月活躍營銷人員2.3萬
OneDegree業而優則利 創辦人：今年重點改善產品增效益
OneDegree業而優則利 創辦人：今年重點改善產品增效益
虛擬資產保險 收逾40查詢
虛擬資產保險 收逾40查詢
紫晶存儲涉IPO造假 中信建投為首上市中介賠10億
紫晶存儲涉IPO造假 中信建投為首上市中介賠10億
經濟復常 商舖辦公室保險增
經濟復常 商舖辦公室保險增
港產環保清潔冲劑 省物流包裝成本
港產環保清潔冲劑 省物流包裝成本
擬分租口罩廠 輕資產擴產能
擬分租口罩廠 輕資產擴產能
余淑穎：首務為BB買保險 提供全面醫療保障
余淑穎：首務為BB買保險 提供全面醫療保障
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：高盛看好前景 銀娛Call 11709
金子：高盛看好前景 銀娛Call 11709
張兆聰：董事增持睇好 中手游趁低吸
張兆聰：董事增持睇好 中手游趁低吸
張兆聰：行業供過於求 特斯拉只宜低吸
張兆聰：行業供過於求 特斯拉只宜低吸
伍禮賢：中國鐵塔「雙翼」業務增長快 股息平穩
伍禮賢：中國鐵塔「雙翼」業務增長快 股息平穩
王良享：A股再現外資拋售潮機會微
王良享：A股再現外資拋售潮機會微
陳大為：如何在巿場存內在矛盾下找方向？
陳大為：如何在巿場存內在矛盾下找方向？
謝偉銓：推廣「以地養鐵」模式助公交經營解困
謝偉銓：推廣「以地養鐵」模式助公交經營解困
買短期儲蓄保 留意加息風險
買短期儲蓄保 留意加息風險
沈永年：開通內地電話卡 灣區消費更方便
沈永年：開通內地電話卡 灣區消費更方便
陸振輝：要自覺仍年輕 努力達成心願
陸振輝：要自覺仍年輕 努力達成心願
林嘉文：美數據減弱 衰退風險升溫
林嘉文：美數據減弱 衰退風險升溫
許健生：工業互聯網漸成趨勢 C2M概念抬頭
許健生：工業互聯網漸成趨勢 C2M概念抬頭
陸振球：美股強勢或逆轉 吼非美環球ETF
陸振球：美股強勢或逆轉 吼非美環球ETF
陸振球：國際認受性升 宜增人幣計價資產比重
陸振球：國際認受性升 宜增人幣計價資產比重
林少陽：討論去美元化時機尚未成熟
林少陽：討論去美元化時機尚未成熟
技術取勝：信置沿上升軌上揚
技術取勝：信置沿上升軌上揚
李聲揚：匯控小股東記得投票 須提早準備
李聲揚：匯控小股東記得投票 須提早準備
蔡金強：學巴菲特買悶股
蔡金強：學巴菲特買悶股
艾雲豪：《孤勇者》致那無法升呢的嗚咽與怒吼
艾雲豪：《孤勇者》致那無法升呢的嗚咽與怒吼
李順威：局部「金髮女孩經濟」或來臨
李順威：局部「金髮女孩經濟」或來臨
劉思明：長和業務多元化 穩健之選
劉思明：長和業務多元化 穩健之選
何啟聰：股價高位整固 中移購14676
何啟聰：股價高位整固 中移購14676
瑞銀亞洲：美擬擴制裁 中芯沽16059
瑞銀亞洲：美擬擴制裁 中芯沽16059
摩根大通亞洲：走勢將突破 道指購10834
摩根大通亞洲：走勢將突破 道指購10834
周顯：外媒低水平報道中國新聞
周顯：外媒低水平報道中國新聞
王弼：減息信念續令美股牛皮
王弼：減息信念續令美股牛皮
曾淵滄：聯塑或隨內房谷底反彈
曾淵滄：聯塑或隨內房谷底反彈
湯文亮：港沒理由取消聯繫匯率
湯文亮：港沒理由取消聯繫匯率
陳永傑：美5月後將停加息
陳永傑：美5月後將停加息
廖偉強：樓市下半年料再爆發
廖偉強：樓市下半年料再爆發
布少明：放寬「辣招」助吸人才
布少明：放寬「辣招」助吸人才
馬泰陽：一手搶客 二手整固
馬泰陽：一手搶客 二手整固
星凱．堤岸高層享沙田河山景
星凱．堤岸高層享沙田河山景
粉嶺中心均呎撲1.2萬 逾半年新高
粉嶺中心均呎撲1.2萬 逾半年新高
退休人士做人幣定存可抗通脹
退休人士做人幣定存可抗通脹