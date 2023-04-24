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許健生：工業互聯網漸成趨勢 C2M概念抬頭

【明報專訊】香港製造業由上世紀50年代開始一路持續蓬勃地發展至80年代中期。直至90年代中期因工廠北移及本地的經濟結構轉向服務業為主，製造業在香港經濟中的地位也逐漸下降。那香港還適合再發展工業嗎？

隨着互聯網的普及和技術的發展，工業互聯網逐漸成為了一個重要的趨勢。工業互聯網是指通過物聯網技術，讓工業裝置和設備之間實現互聯互通，實現工業生產自動化、智能化的一種技術手段。在工業互聯網的基礎上，又逐漸發展出了C2M（Consumer to Manufactory）的概念，即消費者到製造商的訂制生產。

綜合大數據分析 優化生產流程

工業互聯網（Industrial Internet）的概念最初由美國通用電氣（GE）公司於2012年提出，是指在互聯網的基礎上，綜合應用大數據分析技術和遠程控制技術，優化工業設施和機器的運行和維護，提升資產運營績效。

隨着技術的發展，工業互聯網開始進入實用化階段，並且正在不斷發展中。

工業互聯網的出現，實現了工業設備之間的互聯互通、數據共享和協作。這樣可以讓生產線的各個環節更加協調，提高生產效率。其次，工業互聯網亦實現了生產自動化、智能化控制，對生產線進行實時監控和調整，減少人手，提高生產質量和效率。工業互聯網更可以收集生產數據，進行大數據分析，優化生產流程及產品創新。

港向新型工業發展 谷智能生產

C2M是建基於工業互聯網的發展上，是指按消費者的意向直接向製造商提出訂制產品需求進行生產，實現個性化訂制。這又稱為「反向訂制」，透過社群媒體及電商等數據與生產商進行直接交易，排除傳統銷售流程中的多項成本，為製造企業帶來了新的生產模式和商業模式。通過工業互聯網技術，製造商可以實現對生產過程的實時監控和調整，根據消費者的需求進行生產。同時，工業互聯網還可以實現數據的收集和分析，從而更好地了解消費者的需求，提高產品的質量和滿意度。當中以本地著名手機殼品牌商Casetify的C2M成功案例最人所共知。

香港是一個國際化的城市，擁有豐富的資源和先進的科技水平。在新型工業發展方面，香港也在積極推進。據筆者上星期參加由無線科技商會在生產力局舉辦的「智創互聯4.0」峰會，創新科技及工業局張曼莉副局長表示，香港希望能在五年內將智能生產單數量由30條提升至130條，為香港的新型工業化製造更好的發展土壤。

港電子支付未普及 旅客不方便

上個星期香港有多個大型會展活動，當中大部分都是國內商務客人。筆者的內地客戶從廣州坐高鐵到西九高鐵站與筆者見面，之後坐機場快鐵往亞博館參加展會。因多年沒有到港，身上沒有港幣或八達通，買機場鐵路票時居然不能用Alipay或微信支付，筆者只好代朋友買票。

同日亦有另一內地朋友因坐的士時沒有港幣險些和司機吵架，好彩路邊有兌換店可即時換取港幣。

香港作為國際之都及大灣區主要城市之一，政府亦投入不少資源發展智慧城市。

機場鐵路和的士等交通工具為接觸旅客的必然選擇，未能普及電子支付的確為旅客帶來很多的不便，破壞對香港的第一印象，希望有關部門能正視及加以改善。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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