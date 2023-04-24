經濟
幫你格價

投資策略

買短期儲蓄保 留意加息風險

【明報專訊】近期「好」息族的選擇愈來愈多，除銀行不時推出的新資金定存優惠外，最近更增加了短期儲蓄保險的選擇。目前市場上的短期儲蓄保險保單年期最短1年，最長5年，供款期大多為2年，當中不乏期滿年度化保證回報率逾4％的選擇，惟選擇時要考慮利率上升風險。

明報記者 劉敬華

目前銀行及保險公司推出的短期儲蓄保險計劃，年期由1年至5年不等，並設保單期滿保證回報，保單生效期內受保人可獲人壽保險保障，一旦不幸身故，受益人可獲身故賠償，若計劃期滿，投保人仍健在，投保人則可取回本金及按保單期滿保證回報率計算的利息，故此類計劃的宣傳大多標榜計劃結構猶如定期存款再加上人壽保障。

部分產品年度化保證回報逾4%

雖然此類計劃的確可同時兼享利息與人壽保障，但由於短期儲蓄保險設計是以儲蓄為主，提供身故賠償相對較少，投保人身故後，受益人可能僅取得保單現金價值再加1%至5%的賠償金，此亦解釋為何此類短期儲蓄保險一般均設免驗身批核及保證受保。

以中銀集團人壽「目標三年網上儲蓄保險計劃」為例，若受保人於保單生效期內不幸身故，可發放的身故賠償金額相等於身故時已繳總保費或保證現金價值的較高者之101%，並扣除未繳的應付保費（如有）。

又如安盛「好出息」5年儲蓄計劃的身故保險賠償相等於已繳標準保費總額105%，及截至被保人身故日當日的保證現金價值此兩項之較高者，並扣除任何未繳保費（如適用）。

除身故及意外身故保障外，個別產品更可提供末期疾病保障，以立橋人壽喜盈於「息」三年儲蓄守護保2為例，該計劃提供末期疾病保障、意外完全及永久傷殘保障、身故及意外身故保障，假如受保人經診斷患上末期疾病，該計劃將一筆過支付相等於已繳總保費的105%，或診斷時的保證現金價值，以兩者較高者為準的末期疾病賠償，如若受保人在其65歲生日或之前不幸因意外事件導致完全及永久傷殘，該計劃將一筆過支付相等於已繳總保費的135%，或意外事件發生時的保證現金價值，以兩者較高者為準的意外完全及永久傷殘賠償；若受保人不幸過身，受益人將可獲得身故賠償，金額相等於受保人身故日已繳總保費105%或保證現金價值，同樣以兩者較高者為準。

無疑投保人選擇短期儲蓄保，着眼點當然是於期滿保證回報之上，保障部分猶如贈品，也不會希望在保單期內獲得相關的保障賠償。若只着眼於期滿保證回報，目前中銀集團人壽「目標三年網上儲蓄保險計劃」、blue WeSave短期高息儲蓄保ST1及安盛「好出息」5年儲蓄計劃均可提供逾4%的期滿年度化保證回報率。

若息口見頂 可揀較長年期儲蓄保

無論保單年期是2年，還是5年，一般而言投保人選擇一筆過整付保費，即使是同一個保險計劃，期滿保證回報亦會較高，基於整付保費往往可獲得保費折扣，即可支付較少保費，因而在計算上推高了期滿保證回報，以匯豐保險「匯捷儲蓄保險計劃」為例，假設選擇了5年期港元保單，一筆過整付保費為35,876元，若選擇分2年每月繳付，兩年的總支付保費為37,032元，因此兩者的期滿年度化保證回報率分別為2.2%及1.94%。

要留意的是，雖然此類短期儲蓄保險可提供相對銀行活期存款較高的利率，但缺點與定期存款一樣需面對利率上升的風險，假如投保期內市場利率升至高於計劃期滿年度化保證回報率，投保人便會損失獲取更高利率的機會，而儲蓄保險最短保單年期為1年，現時部分銀行1年期以下港元及美元定期存款優惠利率，亦有逾4厘的選擇，在回報相近的情况下，3至6個月的定期存款相對較能保持資金的靈活性。

此情况下，選擇儲蓄保險，還是較短期的定期存款，便要視乎投資者對未來息口走勢的預期，若預期美息即將見頂，甚至有機會於明年減息，並期望獲得人壽保障，可考慮以較長年期的儲蓄保險以鎖定回報，反之若預期息口仍在上升，或應考慮敍造短期定存。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價 短期儲蓄保險

上 / 下一篇新聞

北都7換地申請 5棄標準補價 轉以市價補價 發展局研6月底死線押後
北都7換地申請 5棄標準補價 轉以市價補價 發展局研6月底死線押後
啟德住宅地呎價低見6138最矚目
啟德住宅地呎價低見6138最矚目
University Hill兩日收4000票
University Hill兩日收4000票
太古城2房874萬沽 6年實蝕110萬
太古城2房874萬沽 6年實蝕110萬
apm料4月生意較去年升三成
apm料4月生意較去年升三成
遊客黃金周殺到 路氹一房難求 威尼斯人房價7年高 5月賭收勢破百億
遊客黃金周殺到 路氹一房難求 威尼斯人房價7年高 5月賭收勢破百億
博企隨賀一誠訪葡吸客 冀旅遊市場質素改善
博企隨賀一誠訪葡吸客 冀旅遊市場質素改善
盛智文：內地客消費強勁前所未見
盛智文：內地客消費強勁前所未見
港交所周三放榜 聚焦特專科企上市人幣交易櫃台
港交所周三放榜 聚焦特專科企上市人幣交易櫃台
匯控下周五公投 擬表態股東須盡早登記
匯控下周五公投 擬表態股東須盡早登記
標普：港樓價料橫行 地產股評級穩健
標普：港樓價料橫行 地產股評級穩健
中金：信貸需求或復蘇 內銀看好
中金：信貸需求或復蘇 內銀看好
普樂師人力成本高 經營溢利降 主攻營銷解決方案 每月活躍營銷人員2.3萬
普樂師人力成本高 經營溢利降 主攻營銷解決方案 每月活躍營銷人員2.3萬
OneDegree業而優則利 創辦人：今年重點改善產品增效益
OneDegree業而優則利 創辦人：今年重點改善產品增效益
虛擬資產保險 收逾40查詢
虛擬資產保險 收逾40查詢
紫晶存儲涉IPO造假 中信建投為首上市中介賠10億
紫晶存儲涉IPO造假 中信建投為首上市中介賠10億
經濟復常 商舖辦公室保險增
經濟復常 商舖辦公室保險增
港產環保清潔冲劑 省物流包裝成本
港產環保清潔冲劑 省物流包裝成本
擬分租口罩廠 輕資產擴產能
擬分租口罩廠 輕資產擴產能
余淑穎：首務為BB買保險 提供全面醫療保障
余淑穎：首務為BB買保險 提供全面醫療保障
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：高盛看好前景 銀娛Call 11709
金子：高盛看好前景 銀娛Call 11709
張兆聰：董事增持睇好 中手游趁低吸
張兆聰：董事增持睇好 中手游趁低吸
張兆聰：行業供過於求 特斯拉只宜低吸
張兆聰：行業供過於求 特斯拉只宜低吸
伍禮賢：中國鐵塔「雙翼」業務增長快 股息平穩
伍禮賢：中國鐵塔「雙翼」業務增長快 股息平穩
王良享：A股再現外資拋售潮機會微
王良享：A股再現外資拋售潮機會微
陳大為：如何在巿場存內在矛盾下找方向？
陳大為：如何在巿場存內在矛盾下找方向？
謝偉銓：推廣「以地養鐵」模式助公交經營解困
謝偉銓：推廣「以地養鐵」模式助公交經營解困
沈永年：開通內地電話卡 灣區消費更方便
沈永年：開通內地電話卡 灣區消費更方便
陸振輝：要自覺仍年輕 努力達成心願
陸振輝：要自覺仍年輕 努力達成心願
林嘉文：美數據減弱 衰退風險升溫
林嘉文：美數據減弱 衰退風險升溫
許健生：工業互聯網漸成趨勢 C2M概念抬頭
許健生：工業互聯網漸成趨勢 C2M概念抬頭
溫傑：神州控股長線前景吸引 可候低吸
溫傑：神州控股長線前景吸引 可候低吸
陸振球：美股強勢或逆轉 吼非美環球ETF
陸振球：美股強勢或逆轉 吼非美環球ETF
陸振球：國際認受性升 宜增人幣計價資產比重
陸振球：國際認受性升 宜增人幣計價資產比重
林少陽：討論去美元化時機尚未成熟
林少陽：討論去美元化時機尚未成熟
技術取勝：信置沿上升軌上揚
技術取勝：信置沿上升軌上揚
李聲揚：匯控小股東記得投票 須提早準備
李聲揚：匯控小股東記得投票 須提早準備
蔡金強：學巴菲特買悶股
蔡金強：學巴菲特買悶股
艾雲豪：《孤勇者》致那無法升呢的嗚咽與怒吼
艾雲豪：《孤勇者》致那無法升呢的嗚咽與怒吼
李順威：局部「金髮女孩經濟」或來臨
李順威：局部「金髮女孩經濟」或來臨
劉思明：長和業務多元化 穩健之選
劉思明：長和業務多元化 穩健之選
何啟聰：股價高位整固 中移購14676
何啟聰：股價高位整固 中移購14676
瑞銀亞洲：美擬擴制裁 中芯沽16059
瑞銀亞洲：美擬擴制裁 中芯沽16059
摩根大通亞洲：走勢將突破 道指購10834
摩根大通亞洲：走勢將突破 道指購10834
周顯：外媒低水平報道中國新聞
周顯：外媒低水平報道中國新聞
王弼：減息信念續令美股牛皮
王弼：減息信念續令美股牛皮
曾淵滄：聯塑或隨內房谷底反彈
曾淵滄：聯塑或隨內房谷底反彈
湯文亮：港沒理由取消聯繫匯率
湯文亮：港沒理由取消聯繫匯率
陳永傑：美5月後將停加息
陳永傑：美5月後將停加息
廖偉強：樓市下半年料再爆發
廖偉強：樓市下半年料再爆發
布少明：放寬「辣招」助吸人才
布少明：放寬「辣招」助吸人才
馬泰陽：一手搶客 二手整固
馬泰陽：一手搶客 二手整固
星凱．堤岸高層享沙田河山景
星凱．堤岸高層享沙田河山景
粉嶺中心均呎撲1.2萬 逾半年新高
粉嶺中心均呎撲1.2萬 逾半年新高
退休人士做人幣定存可抗通脹
退休人士做人幣定存可抗通脹