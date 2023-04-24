經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：首務為BB買保險 提供全面醫療保障

【明報專訊】讀者張太來信：

本人30歲，現職文員工作，月薪約2萬元，丈夫任職廚師，收入約3.6萬元，家庭每月總支出約2萬元。現時兩人居住在九龍塘一間已供完按揭的兩房單位，樓齡47年，約450方呎，現估價800萬元。兩人計劃今年生育，現夫婦手頭上有約150萬元現金，未有其他投資、保險及退休計劃。兩人想為孩子的出生作打算，想請教專家應如何善用手上現金或物業作投資配置？

筆者回覆：

對於有計劃生兒育女的年輕夫婦來說，在財務計劃上配合子女教育成長，而購買保險、準備教育基金是理所當然的事。幸而你們已擁有毋須供樓的物業，接下來只要好好規律性儲蓄，作日後換樓所需首期及新生命來臨開支之用。

若果選擇日後由長輩來照顧BB，便有可能需要提早搬遷來配合，若果3年後真的有搬遷的迫切性，我建議在照顧者的附近租住合適的兩房單位作緩衝方案。此外，可將現時的自置物業放租來抵消租樓開支，當然在衡量個人物業租金收入及自住單位租金的開支時，必須謹慎了解及分析能否盡量降低因租住環境改善而帶來的額外生活開支。

以我的個人意見，首務必須為子女購買全面高端醫療保障。這類保險是最富保障健康的防護網，現時在坊間可找到一些高端醫療的自願醫保計劃，可以扣稅之餘還可為家人醫療提供全面保障，若果選擇零自付費下，每年將會有800萬元上限的醫療保障，以實報實銷形式將醫療費全數作出理賠。現時初生嬰兒至5歲的每年保費約7800元，可以選擇不同的繳付方法，年繳月供也可以。若果在財政上需要作出配合，也可選擇提升計劃每年的墊底費來減低保費負擔。

考慮派息儲蓄計劃提升財富

張氏夫婦在投資方面經驗較淺，我建議張太在選擇保險公司提供的具派息的非投資性儲蓄方案來提升財富，在購買前必須第一考慮現金流的彈性，第二計劃是否擁有良好的派息紀錄，第三才是派息回報。當然年期的長短多寡需要因應你的理財目標而釐定，在你手持的150萬元中假若投放100萬作中長線派息增值，在日後配合家庭或子女教育基金而一次性提取或選擇長期提取模式也可以。一次性繳付100萬元，在10年後預期可提取約130萬元，或15年後提取約200萬元的金額。但以上預期回報已包括有保證及非保證金額，購買前必須仔細了解相關保證和非保證回報是否合理。

坦白說現時香港樓價高企，屢屢創新高，要預期將來日子如何換購心儀的兩房單位，實在不能作準確預算。既然如此，我建議張氏夫婦在沒有太大的壓力情况下，盡量儲備足夠現金作首期及作家庭配套所需，在將來日子要多留意你希望選購的地區兩房單位樓市走勢，無論在日後樓市波幅或出現回落迹象時，都能好好把握機會，換置心儀單位。你亦可聯絡專業的資產理財顧問為你們個人的財務狀况作出詳細分析。

美聯金融集團高級副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[余淑穎 理財信箱]

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