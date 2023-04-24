經濟

經濟復常 商舖辦公室保險增

【明報專訊】本港在今年初完全放寬防疫限制，經濟活動復常，也推動中小企購買營業或辦公室保險需求復蘇。昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾（圖）表示，疫後員工回辦公室工作，店舖零售也在復蘇，今年首季該行的商舖綜合保險保費按年有一成增長，辦公室綜合保險保費亦有個位數增長，她預期今年全年將以相近幅度增長。

疫情加速中小企的數碼化轉型，同時加強他們在網上購買保險的意欲。昆士蘭保險去年10月調查顯示，有43%中小企傾向在網上購買保險，相對2020年的32%有所提高。不過于蕾指出，保險產品有不同條款，中小企未必有足夠認知，未必能選擇合適產品應對最新風險，經紀對風險有專業知識，幫助中小企得到他們所需保障，有存在的價值。

昆士蘭保險調查：

僅29%中小企買網絡保險

調查亦顯示，受訪中小企表示有51%營業額來自電商渠道，首年超越傳統渠道，不過十分之一企業未有任何應對網絡風險的保安流程或措施，只有29%中小企透過購買相關保險以管理網絡安全風險。于蕾稱中小企一旦遇上網絡安全問題，網絡安全保險可以介紹專業服務公司解決問題並賠付保費，幫助他們更快解決營運問題，減少資產和商譽的損失。

對於新冠疫情令中小企對保障需求有何轉變，于蕾指過去中小企因預算考慮，在保險保障較為不足，例如沒有業務中斷保險、對員工醫療和資產保額不足夠等，但新冠疫情提高了中小企的風險意識。她認為提供低保費但保額有限的產品有助解決中小企保障問題，同時幫助企業改善營運，加強他們管理風險的能力。

上 / 下一篇新聞

北都7換地申請 5棄標準補價 轉以市價補價 發展局研6月底死線押後
北都7換地申請 5棄標準補價 轉以市價補價 發展局研6月底死線押後
啟德住宅地呎價低見6138最矚目
啟德住宅地呎價低見6138最矚目
University Hill兩日收4000票
University Hill兩日收4000票
太古城2房874萬沽 6年實蝕110萬
太古城2房874萬沽 6年實蝕110萬
apm料4月生意較去年升三成
apm料4月生意較去年升三成
遊客黃金周殺到 路氹一房難求 威尼斯人房價7年高 5月賭收勢破百億
遊客黃金周殺到 路氹一房難求 威尼斯人房價7年高 5月賭收勢破百億
博企隨賀一誠訪葡吸客 冀旅遊市場質素改善
博企隨賀一誠訪葡吸客 冀旅遊市場質素改善
盛智文：內地客消費強勁前所未見
盛智文：內地客消費強勁前所未見
港交所周三放榜 聚焦特專科企上市人幣交易櫃台
港交所周三放榜 聚焦特專科企上市人幣交易櫃台
匯控下周五公投 擬表態股東須盡早登記
匯控下周五公投 擬表態股東須盡早登記
標普：港樓價料橫行 地產股評級穩健
標普：港樓價料橫行 地產股評級穩健
中金：信貸需求或復蘇 內銀看好
中金：信貸需求或復蘇 內銀看好
普樂師人力成本高 經營溢利降 主攻營銷解決方案 每月活躍營銷人員2.3萬
普樂師人力成本高 經營溢利降 主攻營銷解決方案 每月活躍營銷人員2.3萬
OneDegree業而優則利 創辦人：今年重點改善產品增效益
OneDegree業而優則利 創辦人：今年重點改善產品增效益
虛擬資產保險 收逾40查詢
虛擬資產保險 收逾40查詢
紫晶存儲涉IPO造假 中信建投為首上市中介賠10億
紫晶存儲涉IPO造假 中信建投為首上市中介賠10億
港產環保清潔冲劑 省物流包裝成本
港產環保清潔冲劑 省物流包裝成本
擬分租口罩廠 輕資產擴產能
擬分租口罩廠 輕資產擴產能
余淑穎：首務為BB買保險 提供全面醫療保障
余淑穎：首務為BB買保險 提供全面醫療保障
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：高盛看好前景 銀娛Call 11709
金子：高盛看好前景 銀娛Call 11709
張兆聰：董事增持睇好 中手游趁低吸
張兆聰：董事增持睇好 中手游趁低吸
張兆聰：行業供過於求 特斯拉只宜低吸
張兆聰：行業供過於求 特斯拉只宜低吸
伍禮賢：中國鐵塔「雙翼」業務增長快 股息平穩
伍禮賢：中國鐵塔「雙翼」業務增長快 股息平穩
王良享：A股再現外資拋售潮機會微
王良享：A股再現外資拋售潮機會微
陳大為：如何在巿場存內在矛盾下找方向？
陳大為：如何在巿場存內在矛盾下找方向？
謝偉銓：推廣「以地養鐵」模式助公交經營解困
謝偉銓：推廣「以地養鐵」模式助公交經營解困
買短期儲蓄保 留意加息風險
買短期儲蓄保 留意加息風險
沈永年：開通內地電話卡 灣區消費更方便
沈永年：開通內地電話卡 灣區消費更方便
陸振輝：要自覺仍年輕 努力達成心願
陸振輝：要自覺仍年輕 努力達成心願
林嘉文：美數據減弱 衰退風險升溫
林嘉文：美數據減弱 衰退風險升溫
許健生：工業互聯網漸成趨勢 C2M概念抬頭
許健生：工業互聯網漸成趨勢 C2M概念抬頭
溫傑：神州控股長線前景吸引 可候低吸
溫傑：神州控股長線前景吸引 可候低吸
陸振球：美股強勢或逆轉 吼非美環球ETF
陸振球：美股強勢或逆轉 吼非美環球ETF
陸振球：國際認受性升 宜增人幣計價資產比重
陸振球：國際認受性升 宜增人幣計價資產比重
林少陽：討論去美元化時機尚未成熟
林少陽：討論去美元化時機尚未成熟
技術取勝：信置沿上升軌上揚
技術取勝：信置沿上升軌上揚
李聲揚：匯控小股東記得投票 須提早準備
李聲揚：匯控小股東記得投票 須提早準備
蔡金強：學巴菲特買悶股
蔡金強：學巴菲特買悶股
艾雲豪：《孤勇者》致那無法升呢的嗚咽與怒吼
艾雲豪：《孤勇者》致那無法升呢的嗚咽與怒吼
李順威：局部「金髮女孩經濟」或來臨
李順威：局部「金髮女孩經濟」或來臨
劉思明：長和業務多元化 穩健之選
劉思明：長和業務多元化 穩健之選
何啟聰：股價高位整固 中移購14676
何啟聰：股價高位整固 中移購14676
瑞銀亞洲：美擬擴制裁 中芯沽16059
瑞銀亞洲：美擬擴制裁 中芯沽16059
摩根大通亞洲：走勢將突破 道指購10834
摩根大通亞洲：走勢將突破 道指購10834
周顯：外媒低水平報道中國新聞
周顯：外媒低水平報道中國新聞
王弼：減息信念續令美股牛皮
王弼：減息信念續令美股牛皮
曾淵滄：聯塑或隨內房谷底反彈
曾淵滄：聯塑或隨內房谷底反彈
湯文亮：港沒理由取消聯繫匯率
湯文亮：港沒理由取消聯繫匯率
陳永傑：美5月後將停加息
陳永傑：美5月後將停加息
廖偉強：樓市下半年料再爆發
廖偉強：樓市下半年料再爆發
布少明：放寬「辣招」助吸人才
布少明：放寬「辣招」助吸人才
馬泰陽：一手搶客 二手整固
馬泰陽：一手搶客 二手整固
星凱．堤岸高層享沙田河山景
星凱．堤岸高層享沙田河山景
粉嶺中心均呎撲1.2萬 逾半年新高
粉嶺中心均呎撲1.2萬 逾半年新高
退休人士做人幣定存可抗通脹
退休人士做人幣定存可抗通脹