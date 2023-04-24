經濟復常 商舖辦公室保險增

疫情加速中小企的數碼化轉型，同時加強他們在網上購買保險的意欲。昆士蘭保險去年10月調查顯示，有43%中小企傾向在網上購買保險，相對2020年的32%有所提高。不過于蕾指出，保險產品有不同條款，中小企未必有足夠認知，未必能選擇合適產品應對最新風險，經紀對風險有專業知識，幫助中小企得到他們所需保障，有存在的價值。

昆士蘭保險調查：

僅29%中小企買網絡保險

調查亦顯示，受訪中小企表示有51%營業額來自電商渠道，首年超越傳統渠道，不過十分之一企業未有任何應對網絡風險的保安流程或措施，只有29%中小企透過購買相關保險以管理網絡安全風險。于蕾稱中小企一旦遇上網絡安全問題，網絡安全保險可以介紹專業服務公司解決問題並賠付保費，幫助他們更快解決營運問題，減少資產和商譽的損失。

對於新冠疫情令中小企對保障需求有何轉變，于蕾指過去中小企因預算考慮，在保險保障較為不足，例如沒有業務中斷保險、對員工醫療和資產保額不足夠等，但新冠疫情提高了中小企的風險意識。她認為提供低保費但保額有限的產品有助解決中小企保障問題，同時幫助企業改善營運，加強他們管理風險的能力。