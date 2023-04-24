經濟

虛擬資產保險 收逾40查詢

【明報專訊】OneDegree去年4月推出數字資產保險，為首間亞洲險企提供相關產品，全球亦僅有兩至三間公司承保。OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，目前客戶數目為雙位數，大部分為在港有業務部署的跨國交易所、託管機構和資產管理公司。本港虛擬資產交易所發牌制度將於6月起生效，有意投牌的交易所需要為客戶持有的虛擬資產投保，郭彥麟指已有逾40間有意申請香港牌照的公司曾向他們查詢投保。

推「熱錢包」保險

比「冷錢包」難10倍

去年4月OneDegree推出「冷錢包」保險，即保障以離線方式持有的虛擬資產後，加密貨幣價格在環球央行加息後大幅波動，牽連全球第二大交易所FTX出現流動性問題後迅速倒閉，其後更揭出公司內部風險管控混亂。

對於承保風險會否大於設計時的預期，郭彥麟表示至今未曾接獲一宗客戶索償，因為該行嚴選投保人質素，審視他們的技術平台、主要管理人員和團隊、內部審計等項目，因此每4個有意向該行投保的客戶，只有1個可獲承保，被拒保的客戶中曾在去年出現問題。基於去年的營運經驗，3月OneDegree再推出「熱錢包」保險，即承保線上持有的虛擬資產，他形容承保難度較冷錢包高出10倍。

目前市場上數字資產保險的保單承保額由100萬至1億美元，保費由一萬美元至百萬美元不等，郭彥麟看好未來虛擬資產保險市場將有10倍增長，可發展為本港首五大險種。

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