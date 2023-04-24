虛擬資產保險 收逾40查詢

推「熱錢包」保險

比「冷錢包」難10倍

去年4月OneDegree推出「冷錢包」保險，即保障以離線方式持有的虛擬資產後，加密貨幣價格在環球央行加息後大幅波動，牽連全球第二大交易所FTX出現流動性問題後迅速倒閉，其後更揭出公司內部風險管控混亂。

對於承保風險會否大於設計時的預期，郭彥麟表示至今未曾接獲一宗客戶索償，因為該行嚴選投保人質素，審視他們的技術平台、主要管理人員和團隊、內部審計等項目，因此每4個有意向該行投保的客戶，只有1個可獲承保，被拒保的客戶中曾在去年出現問題。基於去年的營運經驗，3月OneDegree再推出「熱錢包」保險，即承保線上持有的虛擬資產，他形容承保難度較冷錢包高出10倍。

目前市場上數字資產保險的保單承保額由100萬至1億美元，保費由一萬美元至百萬美元不等，郭彥麟看好未來虛擬資產保險市場將有10倍增長，可發展為本港首五大險種。