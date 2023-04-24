中金：信貸需求或復蘇 內銀看好

中金指出，內地首季GDP按年增長4.5%，好於市場預期，生產及需求均現改善。從生產端來看，服務業GDP首季增長5.4%，是期內經濟增長的主要貢獻；需求端方面，製造業和基建呈現較高增長，而考慮到年初以來工業生產者出廠價格指數（PPI）處於低位，隱含的實際投資增速可能更高，房地產投資亦跌幅收窄。

消費也趨於回暖，商品零售逐月改善，首季社會零售銷售總金額按年增長5.8%，而部分服務消費增速反彈更強，醫療保健及教育文娛分別實現按年14.6%和9.3%的高速增長。

根據中金的分析，本次經濟復蘇呈現的結構特徵，短期來看符合疫後復蘇的特點──防疫優化帶動服務業的生產和消費大幅改善，成為短期推動經濟反彈的重要力量。中長期來看，則反映了新發展格局下不同以往的穩增長特徵，即並非單純依靠特定的穩增長「抓手」來刺激經濟，而是更加注重發展的平衡性和可持續性，兼顧經濟各方面的動能修復，實現更為平穩的內生增長。展望年內，中金認為，隨着政策支持下的信貸大規模投放，以及居民與企業對經濟前景預期改善，經濟或將進一步改善。

內房投資跌 低庫存城市樓價漲

房地產市場方面，中金指出，上月全國商品房銷售面積和金額按年增長均轉正，分別升0.1%及8.7%，對比1月至2月分別下跌3.6%及0.1%，新屋銷售改善趨勢整體延續並有所加強。與此同時，上月新開工面積按年跌幅加大至29%，而1月及2月僅下跌9.4%；房地產投資按年跌幅略為擴大至5.9%，而1月及2月為下跌5.7%。

中金分析，上述內房投資數據不理想與年初以來土地市場整體推地量低迷、此前下行周期中城投平台拿地佔比提升而開發能力有限、供給側出清背景下部分房企存量土儲難以盤活等因素均有關係，這可能導致開工、投資修復節奏持續偏慢，加強新盤供應瓶頸，降低銷售量改善的幅度，並在部分低庫存城市形成價格上漲趨勢。

往前看，中金認為應該持續關注重點城市推盤節奏和推地情况，以及低庫存城市價格走勢；而風險提示則是，政策調整或基本面修復不及預期、房企信用端加速惡化及疫情影響超預期。

內地新貸連續3個月勝預期

內銀方面，上月新增社會融資達5.38萬億元人民幣，大幅高於Wind預期的4.4萬億元人民幣，而按年亦增加7079億元人民幣，社融存量按年增長10%，較對上個月上升0.1個百分點；新增貸款3.9萬億元人民幣，大幅高於Wind預期的3.1萬億元人民幣，按年多增7600億元人民幣，貸款餘額按年增速11.8%，較對上個月升0.3個百分點。

中金分析，內地上月新增貸款達3.9萬億元人民幣，連續3個月大幅優於市場預期，主要由於：

（1）企業中長期貸款連續8個月繼續按年多增，背景是去年7400億元人民幣政策性金融工具推動基建貸款投放持續落地；

（2）居民貸款按年多增4908億元人民幣，2月以來連續第二個月按年多增（此前連續15個月少增），其中居民短期/中長期貸款分別按年多增2246億元及2613億元人民幣，主要是由於去年同期基數低及居民消費、購房回暖。

而單月新增居民短期貸款較高，除消費恢復外，也由於消費貸款利率低刺激需求、銀行營銷力度加強。

估值有望提升 看好招行郵儲行

根據中金的觀點，內地可能已經接近信貸實質需求拐點，而歷史上中長期貸款（包括居民和企業）增長代表的信貸實質需求拐點，往往帶來內銀股股價50%以上的上漲行情。中金指出，儘管內地首季信貸規模超預期，但市場對此質疑，背景是新增信貸主要來自於基建等政策導向領域，而且貸款低利率環境下亦存在資金套利行為。

不過，中金認為，近期信貸規模連續超預期可能表明信貸需求實質恢復已經來臨，特別是居民信貸需求修復信號較為明確。隨着基建投資帶來更多工作機會、房地產市場持續回暖，民間投資需求也有望在第二季至第三季出現回升，故此，中金相信，高息率、低估值的國有大銀行的估值短期有望繼續提升，隨着經濟全面復蘇，亦推薦優質內銀股，如招商銀行（3968）、寧波銀行（深：002142）、平安銀行（深：000001）、江蘇銀行（滬：600919）及郵儲銀行（1658）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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