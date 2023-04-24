經濟

匯控下周五公投 擬表態股東須盡早登記

【明報專訊】匯豐控股（0005）將於5月5日舉行股東會，當中以小股東聯盟呂宇健為首，建議推動策略重組及長期兼穩定派息共兩項動議，最為市場矚目，或觸發投資散戶興趣，參與今次股東會投票。有意參與投票表態的實物股東，及經銀行及證券行持貨的非登記股東，均宜留意經電子參與投票的截止時間，或會比預期為早，因此要依照大會安排及所光顧的金融機構的指示，及早行動。

經銀行券商投票截止時間或比預期早

除親身越洋飛到倫敦出席會議在大會投票者要及早登記之外，現時持實物股票股東，均會獲發參加股東大會通知，並可按郵寄過來的資料所提指示，出席視像會議、提問及參與投票。但香港股民很多經證券行及銀行持倉，這部分股東會視為非登記股東，如果他們有意出席視像會議及直接在會上投票，則有需要及早知會持倉的機構去登記，繼而知會過戶處，經電郵收到通知所需安排。由於每間金融機構所定行政程序或有差異，因此非登記股東宜提早一星期或更多時間，去作出跟進，否則或會錯過投票的時機。

至於純粹參與投票的非登記股東，則宜留意銀行及證券行的信函通知、短訊、線上的提示，繼而採取相應投票行動。現時市面很多銀行及證券行會在網上證券投資戶口，設有「企業行動」的專門按鈕，讓股東進內到所投資公司的連結，直接投票。以匯豐銀行為例，其便在網頁當眼處提示非實物股東已經可以參與投票，其給予的網上截止提交投票指示，定在4月27日（本周四）晚上11時59分之前。在時間上，這比股東會期大為提早。因此若不想錯過參與表態者，便要留意有關安排。

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