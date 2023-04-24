經濟

港交所周三放榜 聚焦特專科企上市人幣交易櫃台

【明報專訊】港交所（0388）將於本周三（26日）公布首季業績，全球經濟依然存在不少不確定因素，港股首季日均成交額約1280億元，按年跌13%。綜合市場預期，港交所首季收入按年升17%至53.69億元，純利按年升18%至31.36億元。市場關注港交所今年推出特專科技公司的上市制度、人民幣交易櫃台等措施的發展進度。

市場預期純利按年升18%

瑞信最新研究報告，預期港交所首季純利30億元，按季持平。不過，港交所受惠於全球利率高企，料首季投資收益淨額（NII）達9.89億元，按季微升6%，按年大升近16倍，主要受益於6個月期拆息處於高位、以及股票和債券收益增。惟拆息將逐步回落，料投資收益將會減少，下調全年投資收益預估3億元至36億元。

今年首季新股集資額僅為66億元，低過去年同期的146億元，瑞信認為反映新股市場仍然疲弱。

港交所於3月底正式推出特專科技公司上市制度，放寬有關企業的上市門檻，料在寬鬆的上市規限及註冊系統下，預計有更多的發行人有興趣在港上市。瑞信給予港交所「中性」評級，並將目標價由355元下調至350元。

中金則指出，港股首季日均成交額按季持平，惟按年跌13%，但受惠海外市場利率保持高位及投資收益明顯增長所帶動。

另外，摩根大通亦更新分析模型，港交所推出MSCI A股期貨交易後，港交所將有機會在亞洲建立具主導性的股票衍生工具業務，尤其港交所擁有龐大散戶投資者基礎。中金及摩根大通均給予港交所400元目標價。

相關字詞﹕人民幣交易櫃枱 特專科技公司 預測 首季業績 港交所(0388)

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