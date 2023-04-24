經濟

盛智文：內地客消費強勁前所未見

【明報專訊】香港步入復常之路，近月多項大型活動吸引不少旅客來港，有「蘭桂坊之父」之稱的蘭桂坊集團主席盛智文受訪時指出，自從2月起訪港旅客不斷增長，每日來看亦見改善，內地旅客的購買力更是前所未有的強勁，對香港前景充滿信心，強調現時只看到香港前方充滿燦爛的陽光。

指人才回流將令香港更強大

他指出，現時各個國家均希望吸引內地旅客到訪，而香港近年有不少新景點落成，例如西九文化區的M+博物館、故宮文化博物館等，認為香港現時已是世界一流（world-class）的旅遊目的地，有信心各個活動及景點可擊敗許多其他國家，很多事物甚至在中國也沒有，旅客到港有很多不同活動，真切地體驗香港文化。

盛智文亦提到，疫情期間不少人認為香港已改變而離開，不過現時已經回到香港生活，強調香港只是變得愈來愈好，認為人才回流情况將令香港更加強大。

讚「Hello Hong Kong」活動有效

盛智文又大讚「Hello Hong Kong」活動效果，指送出50萬張免費機票是一個很好的推廣，沒有其他地方及國家做過這樣的事情。他又稱，截至目前為止，香港預計將於今年舉辦130項活動，相信只要香港舉行更多活動，就可吸引更多的遊客到訪。

他表示，香港3、4月舉辦了不少活動如Art Basel、國際珠寶展、國際七人欖球賽等，各種活動真的幫助本港快速復蘇。過去因中美的地緣政治局勢令香港在外的名聲較差，不少人認為香港很糟糕（bad）。盛智文又稱，正所謂「seeing is believing（眼見為實）」，當旅客來港後親眼看看後，現時的情况「從來沒有這樣好過（never been better）」，零售數據上升、2月的訪港旅客增至約150萬人，3月甚至會更強勁。

盛智文認為，自2019年社會事件後對每個人來說都非常困難，不過香港現時已迎來穩定及《國安法》，一切亦回復正常。至於旅客的消費力表現，盛智文表示，蘭桂坊除了國際旅客，現時亦有很多內地旅客到訪。對蘭桂坊而言，內地旅客現時的消費能力非常強勁，較其記憶當中更強大。從租戶的數據來說，不論是本地客或內地客消費均很強勁。他更直言，內地旅客是目前最好的客戶，整體而言內地旅客一直是香港經濟的最大支柱之一。

相關字詞﹕蘭桂坊之父 蘭桂坊 盛智文 內地旅客 故宮文化博物館 西九文化區

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