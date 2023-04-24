博企隨賀一誠訪葡吸客 冀旅遊市場質素改善

金沙派私人飛機接載海外遊客訪澳

金沙中國（1928）執行董事兼總裁王英偉表示，澳門政府已要求業界在海外宣傳，集團已經着手安排調配私人飛機，接載更多海外遊客訪澳。此外，他們本身在美國及台灣設有辦事處，並且正加強人手進一步鋪設海外辦事處網點，做好海外客源的分佈工作，他相信，這長遠對澳門市場帶來好處，不再如過往般依賴單一客源。集團同時會提供更多娛樂、美食及休閒活動配合需求。相對過往受制於場地空間，他們目前在具備條件下即大搞演唱會，例如邀請張學友舉行演唱會，冀吸引更多訪客。他認為，在發展海外遊客市場時會重質，消費不一定及得上內地及港客，但留澳住宿時間方面則肯定較長。

實德環球（0487）副主席馬浩文則認為，集團在5月期間舉辦業界的活動，面向澳門周邊地區的同業，讓外國同業加深對澳門市場的認識，料當中吸引不少外國客源過來一遊。但是在賭場方面，他指出，集團在過去5年來，均聚焦於中場，都吸引到澳門周邊地區遊客，礙於面積細小，因此不一定用公司自營賭廳形式營運海外客的貴賓博彩生意。