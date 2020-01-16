經濟
香港地產

太古城2房874萬沽 6年實蝕110萬

【明報專訊】部分新盤定價吸引令部分業主調整叫價，個別更蝕讓離場。十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，剛錄二手蝕讓個案。中原地產資深區域營業董事趙鴻運稱，太古城翠湖台洞庭閣中高層C室，實用面積580方呎，2房間隔，原叫價1150萬元，最新減價至874萬元售出，實呎15,069元；原業主2017年以930萬元購入，帳面蝕56萬元，若連使費計料實蝕近110萬元或12%。

十大屋苑周末交投則由低位反彈。中原統計顯示，十大屋苑周末錄9宗成交，按周回升2倍，不過仍有4屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城及沙田第一城錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤接連推出，定價甚具競爭力，續搶去市場焦點，二手交投受壓，部分心急放盤業主唯有略為擴大議幅，希望吸引買家。

美聯分行統計則顯示，周末十大屋苑共錄約8宗成交，按周呈現橫行，連續兩周徘徊單位數水平。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明則指，隨着二手業主叫價轉趨硬淨，加上新盤持續搶客，在盤源及客源減少下，近期二手樓市已出現整固。

天盛苑業主持貨21年帳升6倍

天水圍天盛苑再錄業主沽貨勁賺離場個案。中原副區域營業董事伍耀祖表示，天盛苑D座高層5室，實用面積530方呎，間隔靈活，以413萬元未補價沽出，實呎7792元。原業主2002年11月以58萬元向房委會一手買入，持貨不足21年，帳面獲利355萬元或6.1倍。另大角嘴利奧坊．曦岸實用面積不足200方呎單位剛錄租賃成交。美聯分行助理區域經理劉志偉表示，利奧坊．曦岸1座高層H室，實用面積198方呎，開放式戶型，單位最初每月叫租1.4萬元，新近下調叫價1200元，以月租12,800元租出，實用呎租約64.6元。業主去年3月以531.62萬元購入，租務回報約2.9厘。

[香港地產]

相關字詞﹕利奧坊．曦岸 二手蝕讓 十大屋苑 太古城

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