University Hill兩日收4000票

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill自上周四開放示範單位予公眾人士參觀以來，迄今累計錄得逾13,000參觀人次，項目市場反應熱烈，除2房及3房外，項目亦接獲不少有關1房及2房連儲物房單位的查詢，故有機會於短期內加推相關單位。

擬短期再加推單位

此外，成交紀錄冊顯示，同由新地發展的將軍澳天晉IIIA，昨日以招標形式售出最後一幢洋房，為實用面積1594方呎的H5獨立屋，3房3套間隔，連929方呎花園、218方呎平台，及274方呎天台，成交價4821.85萬元，實呎30,250元，屬項目近11個月來首宗成交。資料顯示，買方選用365天付款計劃。

天瀧本周落實銷售安排

另由恒地（0012）等六大發展商旗下啟德跑道區天瀧，周末首度開放示範單位予公眾參觀，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，首兩日開放示位以來，人流絡繹不絕，參觀人士來自港九新界多區，亦不乏內地客，項目將加快推售步伐，本周落實銷售安排。

周末一手30宗成交 跌近七成

不過，由於多個大型新盤準備推售，綜合市場消息，過去兩日一手市場僅錄約30宗新盤買賣，較前周末約96宗大跌近七成，並為1月底後最少成交周末，其中九建（0034）將軍澳海茵莊園，昨錄3宗成交，包括實用面積204方呎的1座20樓B7室，開放式間隔，成交價459.4萬元，實呎22,520元，項目自4月初至今已售出38伙，套現逾2億元；若計及今年1月開始，則售出177伙，共套現逾10億元。

[香港地產]