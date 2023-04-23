告別核電時代 德燃煤需求恐增

資料來源：彭博社、CNN、Politico

煤炭是化石燃料中，碳排放量最高的能源。去年煤炭為德國貢獻逾三成電力，其中污染較嚴重的褐煤（Brown coal）佔比達兩成（見圖），較2020年的16%進一步提升。去年第三季，德國生產並接入電網的電力當中，超過三分之一（36.3%）來自燃煤電廠，相比2021年同期的比例為31.9%。

德去年燃煤發電佔逾1/3

來自綠黨的德國環境部長萊姆克（Steffi Lemke）稱，德國政府立場明確，「核電不是綠色能源，且不可持續，我們正開啟能源生產的新時代」。她強調擺脫「高風險的能源形式」，不會威脅德國的能源供應，並指消除「毁滅性的環境災難」風險，最終使國家更安全。

支持放棄核能的慕尼黑工業大學環境與氣候政策教授施羅爾斯（Miranda Schreurs）指出，不應忽視核能及鈾礦開採造成的污染，以及礦工的健康風險。此外，核能面對氣候暖化也有一些脆弱性。去年歐洲出現熱浪，法國被迫減少核能發電量，因為用來冷卻核反應堆的河水過熱。此外，輻射廢料的存放也是重大問題。

儘管德國不再自行生產核能，但將無可避免向鄰國法國進口更多核電。然而，德國的電網營運商預計，今冬法國可能沒有足夠的電力出口，因為該國的核能設施仍在進行大規模維修。這將意味德國可能要向更多國家購買能源，又或重複剛過去的冬季增加燃煤發電的策略。

學者：核能碳排放量低 棄用違常理

部分能源政策專家認為，隨着氣候暖化的影響加劇，關閉碳排放量低的核能有違常理。加州大學聖巴巴拉分校氣候和能源政策教授斯托克斯（Leah Stokes）指出，應保持現有的安全核反應堆運行，同時盡可能加快可再生能源的發展。她說，當前最大的風險，是化石燃料填補了核能留下的能源缺口。自福島核泄以來，德國減少的核能，主要由煤炭發電所取代。

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）今年初與一批環保人士在德國西部的呂策拉特村（Lützerath）聚集，試圖阻止當地擴大煤礦開採。斯托克斯指出，德國建設新的煤炭產能，與減排需求背道而馳。她指出，化石燃料造成氣候問題，也帶來健康風險，其造成的空氣污染，每年導致數百萬人死亡。關注全球暖化的美國太空總署（NASA）前氣候專家漢森（James Hansen）此前曾致函德國政府，呼籲其維持核電廠營運，以免令化石燃料的需求增加。

德國著名經濟學家格里姆（Veronika Grimm）指出，若核電站可運行更久，德國將有更多時間實現電氣化。不過支持棄核的人士認為，核電廠關閉長遠可加快化石燃料的終結。德國已承諾最遲於2038年關閉最後一個燃煤發電站，並爭取2030年實現80%電力來自可再生能源的目標。

德國目前正擴大風力發電，目標是每年建造1000至1500座風塔，不過這最終可能導致高達2%的德國國土被風能設施覆蓋，其對自然環境和生態的影響，引起德國社群強烈反對。

擴建風電場 影響自然環境生態

隨着核電廠關閉，而火力發電最終亦將面臨淘汰，風力發電對德國的重要性增強。不過，德國自然與生物多樣性保護聯盟（NABU）指出，加快發展可再生能源，不能以犧牲自然和生態為代價。據NABU估計，德國的風力發電場每年殺死超過10萬隻鳥。綠黨早前聯同NABU提出《對自然友好的風能擴張》原則，以示綠黨的綠色能源政策兼顧生態環境，儘管這可能令風能設施選址進一步收緊。

[企業地球村]