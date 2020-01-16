ISS籲反對匯控小股東聯盟兩提案

指按美元設最低派息水平不尋常

ISS指出，小股東聯盟建議重組及重整亞洲業務的提議，與去年匯控的大股東平保（2318）所提建議的論據重複，此後匯控已經檢討並於2022年8月公布結果。現時股東提案，沒有因應實施建議，在匯控面對網絡損失效應所帶來的潛在收入損失、成立亞洲新實體的資本要求、由亞洲哪家地區中央銀行監管等的詳細假設，作出披露。在股東動議欠缺詳細理由及所產生含義支持，該行認為，有關動議不值得支持，建議機構性股東投反對票。

至於由呂宇健動議匯控要作長期及穩定股息政策，只要有足夠的可分派利潤，就應按新冠疫情前水平向股東宣派股息，即每年不少於每股0.51美元，ISS指匯控及其他英國銀行停止派息，是應英倫銀行要求而作出。匯控最近宣布的派息政策，即確定2023及2024年度的公布盈利的50%，用作股息分派，並盡早回復至2019年疫情前的水平之議，已和同業一致甚至超越同業。股東提議按美元設定最低派息水平的做法不尋常、欠缺詳情，以及過度限制公司的彈性，因此提議投反對票。

在ISS發表報告跟進匯控的動議之前，另一獨立投票顧問機構Glass Lewis亦就股東呂宇健等為首的兩項動議，建讓投反對票。一般而言，ISS及Glass Lewis的建議，為基金及機構投資者提供指南，業界雖然多有獨立的決定，但較少偏離兩家投票顧問的建議。