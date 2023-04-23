美限投消息困擾 中概股普遍跌 分析：港股料牛皮 股東減持續打擊科網股

明報記者 蕭嘉聰

多隻中概股延續港股時段跌幅，阿里巴巴（美：BABA）上周五收市跌1.77%至89.13美元；百度（美：BIDU）及京東（美：JD）亦跌1.95%及1.55%；金龍指數最多跌2.7%，其後收復部分失地。

張勇：阿里業務複雜 變是必然

阿里主席兼首席執行官張勇接受內媒訪問時指出，集團業務已非常複雜，各業務的關注點及氣質均不一樣，「變是一種必然」。雖然業務改革後他只會在少數董事會之內，但不代表對每個業務置身事外，由於阿里所有業務已高度數字化，令他可實時了解每個業務情况。

恒指夜期上周五收市跌20點至20,009點，低水67點；港股ADR比例指數收市報20,026點，跌0.25%或49點，工行（1398）及中國銀行（3988）ADR分別跌0.95%及0.48%。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，內地經濟表現好轉，內房股有望陸續復牌，整體情况有改善。不過近日回落至近20,000點水平，相信繼續受科技股大股東減持所影響，例如騰訊（0700）遭大股東減持，其再減持手上投資，令板塊表現受打擊。他又稱，美國政府的投資禁令只限制新投資，現有投資不受影響，加上中國資金不少，禁令或利好中國投資，對晶片股有機會是好事，上周五下挫主要因過去已累積一定升幅。

美股三大指數全周累計微跌

歐洲及英國經濟數據略見好轉，英國富時100指數上周五收報7914點，升0.15%或11點；法國及德國股指亦分別升0.51%及0.54%。美股表現反覆，道指收市升22點或0.07%，報33,808點；標指微升0.09%，報4133點；納指升0.11%，報12,072點。一周累計，三大指數全線向下，納指跌0.42%；道指及標指分別跌0.23%及0.1%。個股方面，特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價回穩，收市升1.28%至165.08美元；蘋果公司（美：AAPL）收市跌0.98%至165.02美元；英特爾（美：INTC）更挫1.81%至30.3美元，成跌幅最大道指成分股。

智利擬國有化鋰礦 天齊或受影響

反映經濟好壞的歐美資源股回軟，西南能源（美：SWN）收市跌1.39%至4.98美元，紐約期油及布蘭特期油價格上周五分別升0.75%及0.69%，不過全周計均跌逾5%。智利計劃設立國營鋰礦公司，實施鋰業國有化計劃，天齊鋰業（9696）持股的智利化工礦業（美：SQM）股價急跌近兩成至63.44美元，或影響天齊周一開市表現。