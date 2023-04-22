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2023年4月22日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
美傳再推科企禁投 商湯中芯挫一成 科指跌逾3% 恒指瀉321點逼二萬關
商湯股價大上大落 近兩周挫35％
外管局：A股估值低 外資投資空間大
3月CPI放緩按年升1.7% 基本食品價格轉跌
平保駁斥匯控：雙方無就新重組方案正式討論
中國建築首季多賺17% 新簽合約額逾472億
凱雷傳為麥當勞中國引新投資者 估值最高達百億美元
陳榮煉不法經營賭博等 34項罪成判監14年
復星旅文首季純利倍增 Club Med容納能力近返疫前水平
美綜合PMI初值升至1年最高 市場押注美聯儲5月加息0.25厘概率逼九成
瑞信AT1債投資者 向瑞士政府索償
樂天銀行首日掛牌 股價漲近四成
University Hill加推61伙 折實均呎16168元 2房折實556萬入場 33伙續設「專才回贈」
天瀧VIP之夜1500人出席 今開放示範單位
晉環首錄4房租賃 月租6萬回報1.4厘
CCL連續4周168點水平橫行
恒地落山道舊樓批強拍 底價10.71億
一太：家族辦公室或增商廈租賃需求
陸振球：租金追不及樓價反彈 拉低回報
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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