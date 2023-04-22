復星旅文首季純利倍增 Club Med容納能力近返疫前水平

復星旅文昨開市前公布首季表現，收市報9.17元，跌0.8%。Club Med首季容納能力按年增長約19.7%，已恢復至2019年同期約99.4%，全球平均入住率達68.9%，較去年增加約6.8個百分點，惟仍較2019年同期低1.5個百分點。

Club Med全球平均入住率達69%

此外，首季平均每日牀位價格為約1941.6元，按年及較2019年分別增加約9.3%及30.6%。受惠於歐非中東及美洲市場持續成長，以及亞太區的強勁復蘇，Club Med首季純利較去年及2019年同期均錄得大幅改善。截至今年4月8日，預計Club Med至今年6月底止6個月的住宿、旅遊及服務營業額按年增加約34.2%，亦較上半年增加約24.9%。

麗江度假區首季營業額升1.3倍

此外，受惠於中國國內旅遊重啟後強勁度假需求，三亞亞特蘭蒂斯今年首季營業額達5.27億元，按年增長38.7%；期內訪客約180萬人次，按年升61.9%。麗江地中海國際度假區首季營業額按年升1.3倍至2090萬元，到訪人次按年增3.4倍至約4萬人。