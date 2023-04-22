凱雷傳為麥當勞中國引新投資者 估值最高達百億美元

明報記者 蕭嘉聰

彭博的報道引述知情人士稱，凱雷正考慮麥當勞中國將以80億至100億美元（約624億至780億港元）的估值引入新投資者，凱雷及​​​​​​​​​中信資本旗下的私募股權投資部門信宸資本（Trustar Capital）可在交易中出售部分持股，同時保留業務的控制權。報道又稱，引入新投資者可令凱雷及信宸資本繼續管理其股份，同時為早期基金的現有投資者提供流動性，不過現時該潛在交易仍處於早期階段，尚未做出最終決定。

凱雷及信宸代表均拒置評

麥當勞中國發言人回應查詢時表示，其股權結構沒有變化，信宸和凱雷對麥當勞中國長期可持續增長承諾將繼續下去；凱雷及信宸代表則拒絕置評。

翻查資料，麥當勞（美：MCD）於2017年以17億美元（約132.6億港元）價格出售其內地與本業務的80%股權，令該業務估值高達20.8億美元（約162.24億港元）。

內地現約5200店 今年開店1000間

中信股份（0267）旗下信宸資本持有52%股權，凱雷持有28%股權，餘下20%股權就由麥當勞持股。麥當勞出售大部分內地與本港業務股權後，中信曾預計未來5年將於內地與本港再設立1500多間新門店，不過實際擴張步伐明顯加快，至今麥當勞在內地門店數量增加超過一倍多，現時在內地合共經營約5200間門店，在港經營250間門店，並預計今年在內地開設800至1000間新門店。

彭博去年11月曾報道，麥當勞中國在抗疫期間，曾籌集約20億美元的銀行貸款以釋放流動資金，即使內地不時出現封城情况，其送遞服務仍在繼續增長。