中國建築首季多賺17% 新簽合約額逾472億

截至今年3月底的首季，中國建築累計新簽合約額約為472.3億元，未完合約額約為3184.6億元；期內新增合約包括應佔合約額約為35.8億元的九龍聖母醫院重建項目、應佔合約額約為20.1億元的九龍宏照道一期公屋項目、應佔合約額約為24億元的溫州鹿城區未來科技島安置房項目、應佔合約額約為52.3億元的廣州白雲區龍歸陶瓷城安置房項目。

中海外宏洋首季多賺35%

另外，同系中海外宏洋（0081）公布，截至2023年3月底的經營溢利為12.33億元（人民幣，下同），按年增長34.9%；首季營業額約為90.93億元，按年增長32.8%。中海外宏洋昨收報4.45港元，跌1.55%。集團指所有發展中項目之進度良好，大致上與工程計劃相符。首季集團無新增土地儲備，截至2023年3月底，集團持有可建樓面面積共約為2370萬平方米土地儲備，應佔權益之樓面面積約為2010萬平方米。