星洲買瑞信AT1債苦主擬告瑞士

指瑞士政府違反保護條款

律師事務所WilmerHale及Engelin Teh Practice正與這些AT1債券投資者磋商。WilmerHale專注於國際仲裁的合伙人Jonathan Lim指出，與美國不同，包括新加坡、中國、日本、韓國和印度等在內的亞洲國家，在旨在保護外國投資的多邊條約下，擁有獨特的保護措施。部分債券持有者因此認為，瑞士政府違反了這些保護措施，違背投資者對債權等級的合理預期——即債券持有者的等級應高於股東。根據相關條款，政府取去他人財產，不能在無償的情况下進行，資產減值可能構成間接徵用。兩名知情人士向《金融時報》稱，這些打算進行訴訟的投資者，合共在AT1債券投資近7000萬美元，足以吸引一些訴訟基金的興趣。

（綜合報道）

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