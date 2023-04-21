星洲買瑞信AT1債苦主擬告瑞士

【明報專訊】《金融時報》報道，新加坡至少有80名瑞信（瑞士：CSGN；美：CS）的額外一級資本（AT1）債券投資者，尋求起訴瑞士政府，質疑其宣布將瑞信面值160億瑞郎（約1407億港元）的AT1債券減值至零，違反2003年與瑞士簽署的《歐盟-新加坡自由貿易協定》（Singapore-European Free Trade Association）中，針對不公平政府行為的保護條款。
指瑞士政府違反保護條款
律師事務所WilmerHale及Engelin Teh Practice正與這些AT1債券投資者磋商。WilmerHale專注於國際仲裁的合伙人Jonathan Lim指出，與美國不同，包括新加坡、中國、日本、韓國和印度等在內的亞洲國家，在旨在保護外國投資的多邊條約下，擁有獨特的保護措施。部分債券持有者因此認為，瑞士政府違反了這些保護措施，違背投資者對債權等級的合理預期——即債券持有者的等級應高於股東。根據相關條款，政府取去他人財產，不能在無償的情况下進行，資產減值可能構成間接徵用。兩名知情人士向《金融時報》稱，這些打算進行訴訟的投資者，合共在AT1債券投資近7000萬美元，足以吸引一些訴訟基金的興趣。
（綜合報道）
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