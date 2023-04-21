經濟
國際金融

星洲買瑞信AT1債苦主擬告瑞士

【明報專訊】《金融時報》報道，新加坡至少有80名瑞信（瑞士：CSGN；美：CS）的額外一級資本（AT1）債券投資者，尋求起訴瑞士政府，質疑其宣布將瑞信面值160億瑞郎（約1407億港元）的AT1債券減值至零，違反2003年與瑞士簽署的《歐盟-新加坡自由貿易協定》（Singapore-European Free Trade Association）中，針對不公平政府行為的保護條款。

指瑞士政府違反保護條款

律師事務所WilmerHale及Engelin Teh Practice正與這些AT1債券投資者磋商。WilmerHale專注於國際仲裁的合伙人Jonathan Lim指出，與美國不同，包括新加坡、中國、日本、韓國和印度等在內的亞洲國家，在旨在保護外國投資的多邊條約下，擁有獨特的保護措施。部分債券持有者因此認為，瑞士政府違反了這些保護措施，違背投資者對債權等級的合理預期——即債券持有者的等級應高於股東。根據相關條款，政府取去他人財產，不能在無償的情况下進行，資產減值可能構成間接徵用。兩名知情人士向《金融時報》稱，這些打算進行訴訟的投資者，合共在AT1債券投資近7000萬美元，足以吸引一些訴訟基金的興趣。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕瑞士政府 起訴 瑞信 新加坡 額外一級資本（AT1）債券

上 / 下一篇新聞

天璽．海1期批預售 掀啟德新盤戰 涉256伙擬6月起招標 同系天璽．天料下季推
天璽．海1期批預售 掀啟德新盤戰 涉256伙擬6月起招標 同系天璽．天料下季推
天瀧明起開示位 做價目標創區內新高
天瀧明起開示位 做價目標創區內新高
新盤搶客 啟德本月二手暫僅6宗
新盤搶客 啟德本月二手暫僅6宗
中國快餐教父3925萬沽貝沙灣 19年賺2.5倍
中國快餐教父3925萬沽貝沙灣 19年賺2.5倍
街市大王通關後7.6億掃貨
街市大王通關後7.6億掃貨
Tesla減價震散汽車股 小鵬挫9% 港股波幅僅164點 51億北水流走兩個月最多
Tesla減價震散汽車股 小鵬挫9% 港股波幅僅164點 51億北水流走兩個月最多
直播帶貨帶動訂單急升 美團漲4%跑贏科網股
直播帶貨帶動訂單急升 美團漲4%跑贏科網股
國泰3月載客量按年升42倍
國泰3月載客量按年升42倍
中移中電信首季多賺一成 近年最佳
中移中電信首季多賺一成 近年最佳
羅兵咸：內銀今年利潤增長面臨挑戰
羅兵咸：內銀今年利潤增長面臨挑戰
融創獲逾75%境外債主支持重組
融創獲逾75%境外債主支持重組
金沙首季虧損收窄97% 擬續增房間供應
金沙首季虧損收窄97% 擬續增房間供應
越秀地產折讓28%供股 集資83億 每100股供30股 午後復牌最多瀉18%
越秀地產折讓28%供股 集資83億 每100股供30股 午後復牌最多瀉18%
台積電首季純利按年增逾2%勝預期
台積電首季純利按年增逾2%勝預期
李寧平台零售流水首季中單位數增長
李寧平台零售流水首季中單位數增長
保誠推「衛星檢」 一站式體檢吸內地客
保誠推「衛星檢」 一站式體檢吸內地客
中國糖果前董事等虛報現金 證監尋求頒令取消資格
中國糖果前董事等虛報現金 證監尋求頒令取消資格
長鑫存儲傳今年科創板IPO
長鑫存儲傳今年科創板IPO
Tesla首季少賺24% 利潤率降 電動車均價跌逾一成 股價挫7%
Tesla首季少賺24% 利潤率降 電動車均價跌逾一成 股價挫7%
日本全年貿易逆差1.27萬億新高
日本全年貿易逆差1.27萬億新高
張兆聰：反擊抖音反應佳 美團可低吸
張兆聰：反擊抖音反應佳 美團可低吸
植耀輝：減價戰削Tesla毛利率
植耀輝：減價戰削Tesla毛利率
盧駿匡：恒指有望升穿頭肩底頸線
盧駿匡：恒指有望升穿頭肩底頸線
葉創成：金邦達股息率近10厘擬增持
葉創成：金邦達股息率近10厘擬增持
技術取勝：中鐵5.4元重要支持
技術取勝：中鐵5.4元重要支持
劉思明：港股牛皮 中特估通訊設備紮實
劉思明：港股牛皮 中特估通訊設備紮實
周顯：日本開賭 遲來的決定
周顯：日本開賭 遲來的決定
譚新強：喜見中國外交取得成效 是否代表美元霸權就此終結？
譚新強：喜見中國外交取得成效 是否代表美元霸權就此終結？
湯文亮：政府拒撤辣免認錯
湯文亮：政府拒撤辣免認錯
央行停加息 澳洲樓市憧憬走出谷底
央行停加息 澳洲樓市憧憬走出谷底