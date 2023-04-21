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日本全年貿易逆差1.27萬億新高

【明報專訊】受日圓貶值和能源價格高漲影響，在截至3月底的2022財年，日本貿易逆差達21.7285萬億日圓（約1.27萬億港元），逆差金額是上年度的3.9倍，創1979年有可比數據以來的最高紀錄，逆差金額遠超2013年日本東北大地震後所創的13.7564萬億日圓紀錄。日圓貶值及油價上漲，導致日本去年進口按年增長32.2%，超越出口的升幅。截至3月，日本已連續20個月出現逆差。美元兌日圓繼續在134水平徘徊。

美持續領失業金達186萬人

此外，擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，目前通脹仍然過高，美聯儲在遏抑通脹方面仍有更多工作要做，暗示5月美聯儲會議有理由再次加息。他又指出，銀行系統已趨穩定，不過銀行業所面臨的壓力仍可能導致家庭和企業的貸款標準收緊，令消費者及企業支出減少。迹象顯示，美國就業市場開始放緩。在截至4月8日當周，持續申領失業救濟人數按周增6.1萬人，總數增至186.5萬人，是2021年11月以來最高。美股3大指數早段下滑。

Alphabet（美：GOOGL）旗下Google計劃未來幾個月，在廣告業務引入生成式人工智能（AI）技術。根據《金融時報》取得Google向廣告客戶提供的簡報內容，廣告客戶在提供宣傳活動的圖像、影片或文字後，可交由生成式AI製作成廣告，向潛在客戶宣傳。Google目前已在廣告業務使用一些AI技術，但只限於產生簡單信息吸引客戶購物，尚未引入生成式AI。另外，《華爾街日報》引述知情人士稱，曾被視為「網紅股」的3B家居（美：BBBY）由於股價低殘，幾乎不可能籌集到足夠資金避免違約，準備於周末申請破產保護，其股價早段暴跌兩成。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕網紅股 3B家居 生成式AI 加息預期 美聯儲 貿易逆差 日本

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