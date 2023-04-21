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經濟
2023年4月21日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
天璽．海1期批預售 掀啟德新盤戰 涉256伙擬6月起招標 同系天璽．天料下季推
天瀧明起開示位 做價目標創區內新高
新盤搶客 啟德本月二手暫僅6宗
中國快餐教父3925萬沽貝沙灣 19年賺2.5倍
街市大王通關後7.6億掃貨
Tesla減價震散汽車股 小鵬挫9% 港股波幅僅164點 51億北水流走兩個月最多
直播帶貨帶動訂單急升 美團漲4%跑贏科網股
國泰3月載客量按年升42倍
中移中電信首季多賺一成 近年最佳
羅兵咸：內銀今年利潤增長面臨挑戰
融創獲逾75%境外債主支持重組
金沙首季虧損收窄97% 擬續增房間供應
越秀地產折讓28%供股 集資83億 每100股供30股 午後復牌最多瀉18%
台積電首季純利按年增逾2%勝預期
李寧平台零售流水首季中單位數增長
保誠推「衛星檢」 一站式體檢吸內地客
中國糖果前董事等虛報現金 證監尋求頒令取消資格
長鑫存儲傳今年科創板IPO
Tesla首季少賺24% 利潤率降 電動車均價跌逾一成 股價挫7%
日本全年貿易逆差1.27萬億新高
星洲買瑞信AT1債苦主擬告瑞士
張兆聰：反擊抖音反應佳 美團可低吸
植耀輝：減價戰削Tesla毛利率
盧駿匡：恒指有望升穿頭肩底頸線
葉創成：金邦達股息率近10厘擬增持
技術取勝：中鐵5.4元重要支持
劉思明：港股牛皮 中特估通訊設備紮實
周顯：日本開賭 遲來的決定
譚新強：喜見中國外交取得成效 是否代表美元霸權就此終結？
湯文亮：政府拒撤辣免認錯
央行停加息 澳洲樓市憧憬走出谷底
技術取勝：中鐵5.4元重要支持
【明報專訊】新華保險19.5至21元上落（圖）
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