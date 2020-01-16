長鑫存儲傳今年科創板IPO

風華秋實第六度入表聯交所

另音樂娛樂服務供應商風華秋實第六度入表聯交所，公司於2021年1月首次入表，最近一次入表為去年10月。風華秋實於2021年收入8185.8萬元（人民幣，下同），按年升16%，純利3905.6萬元，按年跌22%；2022年收入為9484.5萬元，按年升16%，純利3273.2萬元，按年跌19%。

值得注意的是，於往績期間，核心藝人鹿晗為公司貢獻大部分收益及採購成本，其於去年佔集團總收益達16%，支付予鹿晗集團的總採購成本於去年亦佔總採購成本近8%。風華秋實旗下藝人亦包括黑豹樂隊、郝雲等。

珍酒李渡傳公開發售足額認購

此外，今年最大新股珍酒李渡（6979）與梅斯健康（2415）同於昨午截飛，市場消息指珍酒李渡國際配售錄多倍覆蓋，公開發售亦足額認購。兩隻股份分別集資最多63.6億港元及6.8億港元，並將於本月27日掛牌。

明報記者

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