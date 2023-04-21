中國糖果前董事等虛報現金 證監尋求頒令取消資格

偽造會計記錄 年報誇大存款97%

證監會指出，前主席兼執行董事許金培、前行政總裁兼執行董事洪蔭治及前財務總監王志洪在關鍵時間是欺詐計劃的始作俑者及犯案者，或至少明知而准許或默許該計劃，或對該計劃視而不見。至於其餘的前執行董事及獨立非執行董事，證監會指他們曾疏忽職守及/或違反了他們對中國糖果負有的責任，其中包括以小心謹慎、技巧和勤勉盡責，及維護該公司最佳利益的態度行事的責任。

證監會根據《證券及期貨條例》第214條提起的法律程序指名的8名答辯人為：許金培、洪蔭治；前執行董事李宇娜及洪綺婉；前獨立非執行董事趙世存、朱偉華和王競強；以及王志洪。證監會解釋，由於許金培、洪蔭治及王志洪在法律程序開始時居於內地，故須取得原訟法庭的許可，以將與法律程序有關的呈請書送達，有關程序最近已順利完成。

中國糖果的附屬公司主要從事生產和銷售糖果產品，該公司於2015年11月於本港創業板上市，自2017年12月起已開始停牌，並於2019年年底除牌。