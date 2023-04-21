經濟

保誠推「衛星檢」 一站式體檢吸內地客

【明報專訊】保險公司批核醫療保單前，需了解客戶身體情况以決定是否接受投保，或會要求客戶體檢。保誠（2378）近期推出「衛星檢」新服務，代理可為客戶預約體檢服務中心，通過視像通訊會見醫生，並在中心一站式完成所有檢查項目。保誠首席科技及數碼總監林德軒指出，現時不少檢驗中心和醫生所在地方不同，新服務可減省客戶需預約到多個地點體檢的需要，近乎可預約即日或翌日進行，有助改善客戶體驗，特別是在港停留時間很短的內地客戶。

已在佐敦尖沙嘴設立中心

保誠醫務總監鄭毅誠表示，客戶會見醫生前，會由護士進行健康評估，並據客戶過去醫療報告，由醫生確定所需檢查項目，中心可進行超聲波、心電圖、影像檢查等檢測，一般需時半小時便可完成。中心與第三方醫護營運商合作，目前已在佐敦和尖沙嘴設立，暫計劃在全港設立6至8個中心。

保誠亦推出「隨身檢」抽血工具，獲客戶同意後，客戶可在代理陪同下，利用定制微針技術血液採集工具自行抽血，過程無痛無菌。代理會將樣本傳送到化驗，該行核保部門於24小時內收到結果，並於3至6天內繕發保單，有助減省客戶須預約前往抽血的時間。

「一站式電子簽署」擬7月擴至銀保渠道

除體檢外，保誠亦在投保流程，推出「一站式電子簽署」工具，客戶投保只需一個簽名，毋須在不同文件簽署多個簽名。林德軒表示，代理可將簽署連結發送予客戶，客戶可於個人電子裝置簽署，配合其他數碼化工具預先填寫所需資料，投保時間將最多可縮短至25分鐘，較過去節省約七成時間。他指一站式電子簽署在去年開始試行，現時已在代理和經紀渠道推出，累計有7000張保單使用該技術提交，計劃在今年7月擴展至銀保渠道。

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