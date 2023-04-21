李寧平台零售流水首季中單位數增長

截至3月底，李寧在內地銷售點數量（不包括李寧YOUNG）按季淨減少89個至6206個；李寧YOUNG銷售點數量淨減少55個至1253個。同店銷售方面，李寧銷售點（不包括李寧 YOUNG）首季整個平台同店銷售按年錄得高單位數下降；零售及批發渠道均錄得低單位數下降；電商業務按年下降20%至30%低段。李寧昨收報57.4元，升近0.3%。

中信里昂中國消費品及環球奢侈品行業研究分析師高馨兒表示，Z世代消費者崛起、品牌加大產品開發投入、供應鏈提升以及產品整合，將令到內地本土品牌地位愈來愈重要，可在化妝品和體育用品行業將佔據多數市場份額。

中信里昂：國潮進化 「買入」安踏李寧等

她續稱，社交媒體及電商平台出現，年輕消費者有更多途徑接觸資訊，加上本土品牌產品與國際品牌質素相若，而價格更廉宜，預計「國潮」有機會迎來進化至不同形式，繼續佔領內地消費者心智，給予安踏（2020）、李寧、珀萊雅（滬：603605）及波司登（3998）「買入」評級。

另外，里昂中國微觀經濟研究部主管藍龍（Lance Noble）表示，該行近日進行的調查發現，59%受訪者計劃於五一假期外出旅遊，按年增加10個百分點，計劃到外省旅遊和長途旅行受訪者比例亦分別增加18個百分點及10個百分點，旅遊業復蘇將帶動奢侈品及餐飲行業增長，預計旅遊業會在5月及暑假持續增長。