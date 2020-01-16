越秀地產折讓28%供股 集資83億 每100股供30股 午後復牌最多瀉18%

明報記者 方楚茵

作為控股股東的廣州越秀對其配額股份及承諾超額股份作出不可撤回承諾，廣州越秀持有越秀39.78%股權或12.32億股。聯席包銷商為中信里昂、高盛、摩根士丹利、星展、中金。

稱資金投資大灣區華東核心城市

越秀昨午後復牌插水，一度下跌18.15%或低見10.28元，惟仍高出供股價9元逾一成。其後跌幅更逐漸收窄，全日下跌11.62%，收報11.1元，成交額6.63億元。近日弱勢的內房午後亦受到抽水消息拖累，碧桂園（2007）跌3.6%、龍湖（0960）跌3.14%、新城發展（1030）跌3.61%、中國金茂（0817）跌5.49%、合景泰富（1813）跌3.54%等。

作為國企內房，在「國進民退」的行業格局下，越秀地產業績近年逆風向上，截至去年底的純利仍升一成至39.5億元（人民幣，下同），營業收入按年升26.2%至724.2億元。「三道紅線」保持「綠檔」，淨負債率62.7%、現金及現金等價物按年跌33.3%至218.46億元，監控戶存款按年增71.63%至132.72億元。

越秀地產看似無大額資金需要，惟近年開始全國佈局，大力加注華中、華東等地，土儲亦由2020年底分佈全國21個城市，約2454萬平方米水平，升至2022年底的分佈全國30個城市，約2845萬平方米水平。

集團首4月斥資近74億買地

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武指出，市場雖對越秀地產高位供股失望，但亦明白供股是因股價今年以來升超過三成，已大幅跑贏同業，即使計及昨日跌超過一成，年初至今仍累升約17.5%。越秀地產的淨負債在2022年底已重回62.7%的較高水平，相信越秀地產想透過供股加強資金及改善財務情况，仍想買地收購等，故供股雖然帶來短線不利，但長線若能帶來增長或把握機會買平地或併購，亦非壞事。他又認為未來淨負債率高於50％至60%的國企或民企內房仍有集資的壓力。

翻查越秀地產公告，集團單在今年2月分別斥33.12億元及25.99億元，合計59.11億元於北京取得兩幅地皮，1月份以7.41億元取得杭州兩幅相連地皮的18.05%權益。在近日越秀地產亦在上海首輪集中供地中，斥資7.244億元投得靜安區的商住地。按上述資料計算，越秀首4月的土地投資額已達73.764億元。