經濟

金沙首季虧損收窄97% 擬續增房間供應

【明報專訊】拉斯維加斯金沙（美：LVS）公布今年首季度營運數據，金沙中國（1928）季內受惠於恢復通關及遊客重臨，淨收益總額按年大增1.32倍，高見12.7億美元；淨虧損按年大減逾97%，只有1000萬美元；除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則達3.98億美元，扭虧為盈，表現好過市場預期。管理層透露，季內日均只有3800間客房重投市場，到公布首季數據時增至7700間客房，擬進一步爭取第二、三季將房間供應增至1.07萬及1.2萬間，配合市場需求。

大行唱好EBITDA勝預期

金沙中國股價昨收報29.9元，升4%，升幅跑贏其他濠賭股。摩根士丹利認為，金沙的EBITDA表現比共識水平高30%，高於香港分析員所估計最高水平的10%，並對公司自營賭廳的復蘇表現感到驚奇。美銀表示，金沙的EBITDA表現比其預期的2.81億美元為高。

季內倫敦人的EBITDA高達2.83億美元，首度跑贏旗艦項目威尼斯人的2.1億美元。LVS的投資者簡報還顯示，未來10年承諾投資連加碼投資，共達45億美元，當中除了今年投資1億美元之外，之後逐步遞增，預計2027年增至最高3.5億美元。

雖然分析員關注到未來該集團投資非博彩項目佔多，但是LVS亞洲營運執行副總裁Grant Chum表示，向來集團以投入資本回報率20%作衡量，並會繼續承諾投資。

相關字詞﹕威尼斯人 倫敦人 金沙中國

上 / 下一篇新聞

天璽．海1期批預售 掀啟德新盤戰 涉256伙擬6月起招標 同系天璽．天料下季推
天璽．海1期批預售 掀啟德新盤戰 涉256伙擬6月起招標 同系天璽．天料下季推
天瀧明起開示位 做價目標創區內新高
天瀧明起開示位 做價目標創區內新高
新盤搶客 啟德本月二手暫僅6宗
新盤搶客 啟德本月二手暫僅6宗
中國快餐教父3925萬沽貝沙灣 19年賺2.5倍
中國快餐教父3925萬沽貝沙灣 19年賺2.5倍
街市大王通關後7.6億掃貨
街市大王通關後7.6億掃貨
Tesla減價震散汽車股 小鵬挫9% 港股波幅僅164點 51億北水流走兩個月最多
Tesla減價震散汽車股 小鵬挫9% 港股波幅僅164點 51億北水流走兩個月最多
直播帶貨帶動訂單急升 美團漲4%跑贏科網股
直播帶貨帶動訂單急升 美團漲4%跑贏科網股
國泰3月載客量按年升42倍
國泰3月載客量按年升42倍
中移中電信首季多賺一成 近年最佳
中移中電信首季多賺一成 近年最佳
羅兵咸：內銀今年利潤增長面臨挑戰
羅兵咸：內銀今年利潤增長面臨挑戰
融創獲逾75%境外債主支持重組
融創獲逾75%境外債主支持重組
越秀地產折讓28%供股 集資83億 每100股供30股 午後復牌最多瀉18%
越秀地產折讓28%供股 集資83億 每100股供30股 午後復牌最多瀉18%
台積電首季純利按年增逾2%勝預期
台積電首季純利按年增逾2%勝預期
李寧平台零售流水首季中單位數增長
李寧平台零售流水首季中單位數增長
保誠推「衛星檢」 一站式體檢吸內地客
保誠推「衛星檢」 一站式體檢吸內地客
中國糖果前董事等虛報現金 證監尋求頒令取消資格
中國糖果前董事等虛報現金 證監尋求頒令取消資格
長鑫存儲傳今年科創板IPO
長鑫存儲傳今年科創板IPO
Tesla首季少賺24% 利潤率降 電動車均價跌逾一成 股價挫7%
Tesla首季少賺24% 利潤率降 電動車均價跌逾一成 股價挫7%
日本全年貿易逆差1.27萬億新高
日本全年貿易逆差1.27萬億新高
星洲買瑞信AT1債苦主擬告瑞士
星洲買瑞信AT1債苦主擬告瑞士
張兆聰：反擊抖音反應佳 美團可低吸
張兆聰：反擊抖音反應佳 美團可低吸
植耀輝：減價戰削Tesla毛利率
植耀輝：減價戰削Tesla毛利率
盧駿匡：恒指有望升穿頭肩底頸線
盧駿匡：恒指有望升穿頭肩底頸線
葉創成：金邦達股息率近10厘擬增持
葉創成：金邦達股息率近10厘擬增持
技術取勝：中鐵5.4元重要支持
技術取勝：中鐵5.4元重要支持
劉思明：港股牛皮 中特估通訊設備紮實
劉思明：港股牛皮 中特估通訊設備紮實
周顯：日本開賭 遲來的決定
周顯：日本開賭 遲來的決定
譚新強：喜見中國外交取得成效 是否代表美元霸權就此終結？
譚新強：喜見中國外交取得成效 是否代表美元霸權就此終結？
湯文亮：政府拒撤辣免認錯
湯文亮：政府拒撤辣免認錯
央行停加息 澳洲樓市憧憬走出谷底
央行停加息 澳洲樓市憧憬走出谷底