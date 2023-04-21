金沙首季虧損收窄97% 擬續增房間供應

【明報專訊】拉斯維加斯金沙（美：LVS）公布今年首季度營運數據，金沙中國（1928）季內受惠於恢復通關及遊客重臨，淨收益總額按年大增1.32倍，高見12.7億美元；淨虧損按年大減逾97%，只有1000萬美元；除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則達3.98億美元，扭虧為盈，表現好過市場預期。管理層透露，季內日均只有3800間客房重投市場，到公布首季數據時增至7700間客房，擬進一步爭取第二、三季將房間供應增至1.07萬及1.2萬間，配合市場需求。
大行唱好EBITDA勝預期
金沙中國股價昨收報29.9元，升4%，升幅跑贏其他濠賭股。摩根士丹利認為，金沙的EBITDA表現比共識水平高30%，高於香港分析員所估計最高水平的10%，並對公司自營賭廳的復蘇表現感到驚奇。美銀表示，金沙的EBITDA表現比其預期的2.81億美元為高。
季內倫敦人的EBITDA高達2.83億美元，首度跑贏旗艦項目威尼斯人的2.1億美元。LVS的投資者簡報還顯示，未來10年承諾投資連加碼投資，共達45億美元，當中除了今年投資1億美元之外，之後逐步遞增，預計2027年增至最高3.5億美元。
雖然分析員關注到未來該集團投資非博彩項目佔多，但是LVS亞洲營運執行副總裁Grant Chum表示，向來集團以投入資本回報率20%作衡量，並會繼續承諾投資。