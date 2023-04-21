羅兵咸：內銀今年利潤增長面臨挑戰

料淨息差仍有壓力

去年內地為振興經濟，1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）分別下調兩次和三次，加上銀行為支持實體經濟降低客戶借貸成本，收窄去年淨息差，淨利息收入去年增速按年放緩3.86個百分點至3.16%。展望今年，姚家仁指出，銀行仍要支持實體經濟，借貸利率沒有上升空間，大型銀行雖然下調存款利息，但面對城商行存息競爭，存息下調步伐較慢，淨息差受壓趨勢將會持續。對於今年LPR走勢，姚家仁指出要視乎內地經濟恢復情况，今年首季開局良好，趨勢持續，可給予銀行在利差收入有喘息的空間，相反LPR仍有下行壓力。城商行因要匹配其資金成本，他們的貸息已沒有多大空間再下調。

疫情受控 貸款減值壓力降

去年純利增長，主要是由貸款減值撥備按年少撥7.44%的支持。姚家仁指出，作為前瞻指標的逾期還款率，去年在大型銀行方面低於不良貸款率，因此對今年撥備減值情况仍然樂觀。該行中國金融業合伙人胡亮則指，撥備減少主要因為銀行持續加強信貸風險管控，貸款不良率持續下降，同時隨着疫情有效控制，對經濟的負面影響逐漸消退，減輕銀行減值計提壓力。

去年貸款不良率按年下降0.03個百分點至1.33%，胡亮表示，今年資產質量可望企穩，去年內銀資產質素因房地產問題承壓，隨着金融支持政策出台，已抑制風險暴露趨勢，預期今年情况會進一步減緩。不過銀保監今年2月公布新的資產風險分類辦法，現時城農商行的階段三已減值貸款規模，與不良資產規模有較嚴重的錯配，新規則對他們監管指標有較大壓力，他們需要盡快制訂方案，以在2025年底前平穩過渡。