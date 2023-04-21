經濟

國泰3月載客量按年升42倍

【明報專訊】國泰（0293）公布3月載客人次按年升逾42倍，至132.21萬人次，月內乘客運載率大增近45個百分點至超過90%，反映出行需求持續強勁。計及香港快運在內，客運航班運力在3月底已按計劃達至疫情前50%水平，服務逾70個航點。月內量度客運量的收入客公里數（RPK）增逾48倍，各航線地區中，以日韓為主的東北亞地區增長最勁，按年增近356倍。

客運航班運力回復疫前50%

貨運方面，國泰3月運載12.17公噸貨物，按年增25%，以每航線的運載貨量計，其收入增約1倍，運載率下跌15個百分點至67%，月內的貨運增長主要由香港和內地出口的電子商貿推動，而其他地區的貨運需求則相對溫和，反映全球貨運需求持續疲弱。

值得留意的是，單計國泰航空，不論客運或貨運運力水平仍然未完全恢復至2019年同期水平。其可用客運力及貨運力分別僅恢復至2019年同期的45%及71%，反映客運及貨運航班數量依然較疫情前為少；同樣，月內客運人數儘管按年急升，惟RPK仍僅回復至2019年同期的49%、當中中國內地線僅為2019年同期的33%（見表）。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，3月的載客人數繼續錄得按月增長，較上月增19%。3月的貨運量按月升17%，反映農曆年假後貨運需求逐步回復。國泰亦增加貨機航班，應對預期的貨運需求。惟預計4月的清明節、復活節和齋戒月預計會令貨運需求減弱，整體需求較之前放緩。

3月恢復名古屋等3個航點

國泰於3月份恢復三個客運航點，包括上海虹橋機場、海口及名古屋。集團目標於10月底前陸續增加往返內地航班至每周約160班，覆蓋15個城市共16個機場，包括每天4班往返北京航班，每天6班往返上海浦東，每周9班往返上海虹橋。國泰期望繼續推動航空貨運量增長，至超越疫情前的水平。

相關字詞﹕貨運量 運載率 客運力 國泰

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