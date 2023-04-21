直播帶貨帶動訂單急升 美團漲4%跑贏科網股

首場直播售8600萬元外賣券

美團外賣「神券節」首場直播活動共售出8600萬元人民幣的外賣券，其中「蜜雪冰城」銷售額突破1億元人民幣；瑞幸咖啡的生椰拿鐵單品賣出100萬杯；海底撈（6862）銷售額亦增長1.8倍。美團表示，今次直播帶貨測試水溫後，未來每月18日將固定進行直播帶貨活動。

大摩報告指出，對美團應對來自競爭對手抖音的策略充滿信心，加上股價已接近該行對其食品外送及現金流所作的合理估值，相信市場對到店業務競爭的擔憂已反映在股價，未來盈利有望超預期。加上股份被Naspers拋售的憂慮消除均成股價催化劑，維持「增持」評級，目標價180元。

大摩料市佔續高企 目標價180元

該行預期，食品外送市場將繼續由「雙頭」壟斷，當中美團將佔約70%的市場份額。該行又稱，對美團單位效率提升感到更加樂觀，現時單位效率已達至每訂單1元人民幣，即管理層的中期目標。大摩預計，至2025年到店服務總市場規模可達12.7萬億元人民幣，線上滲透率可達8.2%，即使抖音從其他競爭對手中搶佔市場份額，令其於2025年的市佔率升至27%，美團市佔率只會降低6個百分點至54%。