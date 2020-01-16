Tesla減價震散汽車股 小鵬挫9% 港股波幅僅164點 51億北水流走兩個月最多

明報記者

隔晚美股反覆向下，恒指昨低開12點後止跌回升，最多升104點，但曾隨A股下跌而向下，最終收升29點或0.14%；國企指數收報6895點，升0.1%；科指續跌0.1%至收4098點。北水由上日淨入29.66億元，轉至淨流出51.49億元，結束5日淨流入。昨獲北水最多淨買入（7.86億元）的中芯爆升6.2%，創1年高位，為升幅最大藍籌。

騰訊續遭北水淨沽 快手再挫5%

其他科技股個別發展，騰訊（0700）再被北水淨沽3.69億元，為連續10日淨沽出，該股昨跌0.06%。騰訊應合作伙伴要求分派快手（1024）股份，快手挫5.2%至3個月低位，三日累挫逾一成。另外股權披露顯示，由新浪創辦人之一林欣禾創立的風險投資公司DCM旗下DCM International ，於周一亦減持快手137萬股，每股平均價53.7276元，持股量由6.01%降至5.98%。

分析：後市有回吐壓力 19800有支持

特斯拉公布今年在美國第六次降價，行政總裁馬斯克表示，特斯拉可以犧牲其行業領先的利潤率，以在經濟衰退期間推動銷量增長，汽車股繼續捱沽，「蔚小理」同急跌，其中小鵬（9868）跌近9%，為汽車股中表現最差。

銀河證券環球市場部業務發展董事羅尚沛表示，近期大市「悶到嘔」，資金淡靜，料會繼續處於悶局，除非有新一輪北水湧入港股，或內地推出刺激經濟政策。對於近來汽車股持續弱勢，他表示，國內經濟仍在復蘇，大家節約支出，未有餘錢用於購車，拖累汽車價量齊跌，除比亞迪（1211）外，料汽車股仍要受壓好一段時間。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股連續第二日處於10日線以下來收市，其實恒指今浪反彈已累升逾2000點，加上未能升穿首個主要反彈阻力位21,005點，後市要提防反彈後的回吐壓力，料19,800點將是短期支持位。