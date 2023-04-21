經濟
香港地產

街市大王通關後7.6億掃貨

【明報專訊】「街市大王」建華集團或相關人士近年積極掃貨，通關後更先後以約7.6億元入市。除購入多個地舖外，亦入市多個工廈物業，包括上月以3618萬元增購長沙灣華盛工業大廈一個單位。

資料顯示，華盛工業大廈6樓B室，面積5995方呎，上月以3168萬元易手，呎價5284元，買家為GRAND NOVUS LIMITED，公司董事為建華集團行政總裁凌偉業。原業主2012年2080萬元購入，持貨11年帳面獲利1088萬元或52%。

事實上，建華集團或相關人士今年2月亦以4000萬元購入同廈面積6960方呎的3樓A室，呎價5747元；上月再以3888萬元購入觀塘怡生工業中心A座高層單位，面積約7100方呎，呎價約5476元。建華近年最大手入市個案，為上月斥資6.5億元向中海外（0688）購入啟德沐寧街2 號及8號啟德1號I、啟德1號II基座商舖連同商用車位，即建華在通關後先後以共7.6億元入市非住宅物業。

馬時亨女趙國雄子等

組醫療房產基金

另外，港鐵（0066）前主席馬時亨長女劉馬露明任董事的全仁醫療集團，早前與本地地產投資者、長實（1113）執行董事趙國雄兒子趙朗，合組價值1億美元的醫療房地產投資基金，早前購入首個物業，為銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心20樓，作價9628萬元，物業將成為全仁在香港的第三間醫學影像中心，合資公司已預留6000萬元，用於該中心安裝磁力共振等醫學影像設備。全仁醫療集團創始執行主席、劉馬露明丈夫劉仲恒指，合資公司能將專業的房地產投資策略與專業醫療營運結合並產生協同效應。

[香港地產]

相關字詞﹕街市大王 趙朗 劉仲恒 劉馬露明 全仁醫療集團 英皇鐘錶珠寶中心 工廈成交 建華集團

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