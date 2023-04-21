中國快餐教父3925萬沽貝沙灣 19年賺2.5倍

百勝餐飲集團是全球大型的餐飲集團，擁有肯德基、必勝客等品牌，及後更收購小肥羊，而在蘇敬軾領軍下，更令肯德基在內地的分店數目超越「死對頭」麥當勞，因而獲得「中國快餐教父」稱號，惟蘇於2015年宣布退休。

帝景灣3房售2240萬 逼年半前高峰

其他屋苑亦錄高價成交。代理消息指，將軍澳帝景灣第3座高層B室，實用958方呎，3房1套連儲物室及工人套房間隔，享海景，以2240萬元沽出，實呎23,382元，為屋苑標準分層戶呎價次高紀錄，逼近2021年10月以2322萬元售出的3座高層C室，實用976方呎，間隔相同，實呎23,791元，是次呎價僅比最高紀錄低約2%。最新成交的單位原業主2015年1574.91萬元一手購入，帳面升665.09萬元或42%。

馬鞍山新港城則錄得業主反價個案。中原地產分區營業經理陳鴻霆表示，新港城B座中層05室，實用568方呎，3房間隔，開價約780萬元，其後反價8萬元或1%，以788萬元易手，實呎13,873元。原業主2000年250萬元購入，帳面獲利約538萬元或約2.2倍。

錦綉單號屋1128萬沽 3年帳賺130萬

另外，利嘉閣分行助理分區經理呂國雄表示，元朗錦綉花園H段單號洋房，實用848方呎，2層連花園間隔，以1128萬元易手，實呎13,302元，原業主2020年約998萬元購入，額印剛鬆綁即易手，帳面賺約130萬元或13%。

溱柏開放式戶持貨6年蝕20萬

惟個別屋苑仍見低價成交。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗溱柏9座中層G室，實用272方呎，開放式間隔，以358萬元沽出，實呎13,162元，較市價低約8%，亦為屋苑6年新低。原業主2017年365萬元購入，帳面蝕7萬元或約2%，連使費料實蝕約20萬元或5%。

[香港地產]