新盤搶客 啟德本月二手暫僅6宗

啟德1號1房760萬沽

6年料平手離場

最新成交的單位為啟德1號II第3座高層H室，實用375方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，以760萬元成交，實呎20,267元。原業主2017年入市，扣除發展商折扣優惠後，以約731.1萬元購入上址，帳面升28.9萬元或4%，料扣除買賣使費後，屬平手離場。

區內本月暫錄百宗租賃

雖然二手買賣疏落，但啟德區因陸續有新盤入伙，租賃向來活躍，施氏指，啟德區於3月份共錄202宗租賃成交，本月租盤雖被市場陸續消化而有所放緩，暫時仍錄得約100宗租賃成交，其中以近月入伙的MONACO佔多。最新錄得的租務成交個案為MONACO 1期2A座中層E室，實用674方呎，3房連儲物房間隔，以2.7萬元租出，實用呎租40元。業主2021年2月以1740.7萬元一手購入，租金回報約1.9厘。

同屬MONACO 1期2B座中層F室，實用280方呎，開放式間隔，近日以1.35萬元租出，實用呎租48元。業主2021年以665.7萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

[香港地產]