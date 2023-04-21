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天瀧明起開示位 做價目標創區內新高

【明報專訊】啟德再成新盤戰場，新地（0016）預告旗下跑道區新盤天璽‧海，最快6月登場之際，上周已上載樓書、恒地（0012）牽頭、樓花期長約17個月的同區新盤天瀧，今日開放設於尖沙嘴的展銷廳予VIP參觀。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，天瀧稍後推出招標單位不少於114伙，主要屬3房和4房海景大戶，有信心做價挑戰啟德跑道區新高。

維港1號2房1243萬沽 實呎2.3萬

翻查資料，跑道區住宅最高成交呎價為5.7萬元，由澐璟所創下；另天瀧明天起，正式對公眾開放示範單位。事實上，跑道區新盤不乏成交，中海外（0688）旗下維港1號，新售出第2B座10樓G室，實用536方呎，2房戶，成交價1242.7萬元，實呎2.31萬元；項目4月暫售3伙，吸金逾5273萬元。

嘉里（0683）及信置（0083）合作的黃竹坑港島南岸第2期揚海，新錄4月首宗成交，為第1A座27樓C室，實用524方呎2房戶，成交價1865.68萬元，實呎3.56萬元。

泓碧1號屋連車位8800萬售

新界方面，長實（1113）及新地合作的屯門青山公路飛揚，昨連沽3伙，吸金逾1700萬元。是次售出單位包括2伙1房戶，同為2座實用266方呎H室，成交價分別378.4萬元及402.1萬元，實呎1.42萬元和1.51萬元；另5座19樓E室，實用722方呎3房戶，成交價947.5萬元、實呎1.31萬元。碧桂園（2007）牽頭、已屆現樓的馬鞍山泓碧，錄今年首宗洋房成交，新售出的1號屋，實用3310方呎另連花園，4房4套間隔，連車位成交價8800萬元，實呎2.65萬元，買家成交期180日。

綜合市場資訊，4月至今整體新盤成交累錄約715宗。另合景泰富（1813）與龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，上載新銷售安排，下周一招標推售1伙4房戶，為第3座23樓實用3635方呎B室；項目年初至今暫售2伙，套現3.5億元。

[香港地產]

相關字詞﹕啟德 凱玥 泓碧 飛揚 揚海 天瀧 天璽‧海

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