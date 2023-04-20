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英3月通脹仍達10.1% 利率峰值或逾5厘

【明報專訊】英國通脹持續高企，3月通脹率按年達10.1%，反映英倫銀行可能仍要加息遏抑通脹。雖然英倫銀行官員曾表示，若通脹壓力緩和，可能會暫停加息，但最新數據顯示英國通脹升幅較歐美嚴重。美國3月消費者物價指數（CPI）按年升5%，同期歐元區按年升6.9%。貨幣市場交易員預計，英倫銀行利率峰值將超過5厘，是今年最高的預測。英鎊兌美元昨晚升至1.245左右。

特斯拉續減價 股價捱沽

特斯拉（美：TSLA）在業績公布前，宣布今年內第6次在美國市場減價，令市場憂慮對其利潤率的影響，該股早段股價跌逾1%。

由於併購交易及股債承銷業務減少，摩根士丹利（美：MS）第一季投行業務收入按年大跌24%至12.5億美元，整體收入按年跌2%至145.2億美元。由於支出攀升，令大摩第一季利潤按年跌19%至29.8億美元。大摩早段股價曾跌逾3%。

荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）第一季銷售額按年增長逾九成至67.4億歐元（約580億港元），利潤按年增1.8倍至19.6億歐元（約169億港元）。ASML首季對華出口減少，但ASML預期今年餘下時間對華銷售將會增強。市場憂慮晶片市場的前景，ASML股價早段跌逾3%。

（綜合報道）

[國際金融]

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