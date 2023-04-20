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經濟
2023年4月20日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
University Hill均呎1.6萬 低上期7% 一房折實437萬入場 料周末起收票
提供7%專才回贈 涉75伙佔首批六成
新地啟德兩盤今命名 共涉1929伙
Mirabell創辦人放售香島道洋房 市值2億
黃竹坑道23號售55伙 內地客佔三成
儲局官員放鷹 科網推低港股282點 成交跌穿千億 騰訊遭北水連續9日淨沽
騰訊向伙伴派送快手股份 涉資26億
港銀行結餘不足500億 海嘯後新低
匯控：曾就業務結構與平保開會近20次
彭博：長和擬258億售意國電訊資產
大行上調中國GDP預測 摩通料全年升6.4%
盒馬鮮生傳啟動港上市 或明年成事
王幹文倡開放散戶買賣SPAC 增流通量 部分SPAC購併大限將至
捷榮大股東售21%股權予大昌行
「兩翼」增長帶動 鐵塔首季多賺15%
Google香港人才計劃 增兩專業培訓課程
投資移民計劃 陳浩濂：料納人幣資產
Netflix增175萬訂戶 遜預期 收緊密碼共享 結束DVD郵寄租賃服務
英3月通脹仍達10.1% 利率峰值或逾5厘
大米短缺恐20年來最嚴重
三井住友成功發82億AT1債
張兆聰：中字頭區間上落 聯通趁調整買
技術取勝：銀娛有望挑戰60元關
大灣區航空推3套來回台北機票1890元
GU銅鑼灣旺角設旗艦店 HKTVmall中環開英式超市
劉思明：資金流出港元 港股不宜太進取
周顯：中小發展商的現金流問題
湯文亮：夏寶龍無見地產商 反映撤辣時機未到
葉創成：TEC：中資企業湧港 商務中心租金回升
出租率待提升 暫無意在港增據點
技術取勝：銀娛有望挑戰60元關
【明報專訊】和電或反覆上試1.5元（圖）
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