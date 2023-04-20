「兩翼」增長帶動 鐵塔首季多賺15%

首季純利達25.06億人幣

首季EBITDA按年升2.7％至161.12億元。受新的《商務定價協議》及《服務協議》影響，核心業務運營商收入按年跌1.1％至205.33億元，當中塔類業務按年跌3％至188.32億元，但其餘業務收入均錄得較快增長。當中「兩翼」業務，即智聯、能源業務，收佔按年升3個百分點至11.1％。

截至3月底止，塔類站址達到206.2萬個；塔類租戶達到362.3萬戶，較去年底淨增加4萬戶，塔類站均租戶為1.76戶。

摩通維持「中性」評級

投行摩根大通發報告指出，中國鐵塔首季EBITDA及盈利分別超出市場預期的5％至8％，雖然中國鐵塔與電信營運商續簽約塔類租賃合約及調整定價，導致期內鐵塔收入按年微跌，但其「兩翼」業務增長仍保持強勢。摩通指出，市場預期其純利仍有上調空間，將利好股價表現，但投資者或會擔心中國鐵塔收入增長前景不明朗，以及未來幾季EBITDA不確定性。該行維持「中性」評級，目標價0.8港元。