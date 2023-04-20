捷榮大股東售21%股權予大昌行

總代價1.33億 相當於每股0.88元

捷榮控股股東Hero Asia由董事會主席、公司執行董事兼行政總裁黃達堂直接全資擁有，完成售股後，Hero Asia持股將由37%降至16%，等於黃達堂及其配偶李英華持有公司股權由71.41%降至50.41%，公眾股東持股不變；大昌行將成為集團主要股東，且有權提名2名人士獲委任捷榮國際非執行董事。

捷榮國際表示，在不攤薄公眾股東股權的情况下，通過出售事項引入大昌行作為戰略投資者，相信可利用大昌行集團的競爭優勢，廣泛業務網路以及專業知識，加強及擴大捷榮在內地的業務基礎，提高集團整體收入及盈利能力，為股東創造價值。

近年疫情困擾 捷榮屢發盈警

此外，捷榮將與大昌行探索進一步潛在戰略合作，包括但不限於成立合資企業的可能性。

捷榮為本地老牌咖啡茶葉供應商，1932年成立、至2018年上市，近年受疫情影響屢發盈警，去年全年純利亦按年倒退40.9%至4740萬元。最終亦走上「染紅」之路。事實上，本地超市品牌City'super、優品360（2360）亦在疫情期間引入內地資本，後者亦提到相關動作可便利大灣區以至是中國的佈局發展，以加快業務拓展方步伐