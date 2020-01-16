大行上調中國GDP預測 摩通料全年升6.4%

瑞銀：消費內房推動復蘇勝預期

3月份零售總額按年上升10.6%，首三個月房地產銷售額按年增長4.1%，為2021年年中以來首次轉為正增長，瑞銀指基於消費和房地產推動復蘇強於預期，加上年初至今發達市場需求相對穩健，首季內地對新興市場出口按年大幅增長，預期今年出口跌幅或小於預期，因此將今年內地經濟增速預期提高0.3個百分點至5.7%。

瑞銀指出，城鎮服務業活動，特別是中小企的復蘇有助帶動就業和居民收入改善，釋放部分超額儲蓄，推動消費進一步復蘇，早前房地產政策復蘇和房貸利率下調的影響也會進一步顯現，帶動房地產活動進一步好轉。不過部分疫情期間被壓抑的需求，特別在消費、房地產銷售和開工，已在首季釋放，令第二季增長動力按季或會放緩，不過因為基數較低，預期按年增速或可達8%。

復蘇不平均 或面臨結構性挑戰

中信證券則預期，全年經濟增長可達5.5%以上，消費為推動經濟最大因素之一。

另外隨着內地房地產銷售轉正，預期對經濟增長拖累或減至接近零。不過中央推出多項扶助內房措施，所發揮作用仍需一段時間觀察。

今年首季投資增長不及零售理想，首3個月固定資產投資按年增5.1%，增速較首兩個月放緩0.4個百分點，民間投資更只有0.6%增長。中銀國際指出，內地經濟復蘇結構不平均，仍面臨結構性挑戰，及後增長趨勢或會放緩。

除了外需疲弱，該行指首季私人房地產投資按年跌13.8%，顯示房地產開發投資仍然疲弱。另外，消費復蘇集中服務業，耐用品如家品、通訊設備等相對疲弱，3月汽車高增長或是基於銷售推廣活動和低基數效應，難以持續到6月，該行維持今年增長5%的預期。