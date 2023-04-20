經濟

騰訊向伙伴派送快手股份 涉資26億

【明報專訊】騰訊（0700）繼去年以來先後向全體股東，接近盡派所持的京東（9618）及美團（3690）股份，最近再有減持重磅科企投資動作。快手（1024）最近股權披露顯示，大股東騰訊旗下公司向外部資本伙伴無償派送5100多萬股、市值逾26億元快手股份。減持後騰訊的快手持股由20.45%減至19.02%，此舉再觸動投資界對騰訊所持快手股權，以至其他已上市大型科企投資去留的關注。

根據騰訊昨收市後曝光的股權披露紀錄，騰訊旗下公司Parallel Nebula Investment Limited （簡稱PNI）應若干外部資本伙伴的要求，向其派送近5115.6萬股快手股份，不涉交易代價。今次減持約1.4%快手股權後，騰訊仍為快手單一最大股東，但會否續向股東派送股份或以其他方式進一步減持惹人關注。

會否再減持科企持股惹關注

騰訊於去年3月及今年3月，先後完成向股東派送京東及美團分別價值逾千億元的持股，現有港股上市科企投資中，以快手的持股價值最高，經今次減持後，尚餘逾19%股權，市值仍近351億元；其次是閱文（0772），騰訊持有逾56%股權，為其控股股東，現市值約218億元。美股方面，騰訊持有拼多多（美：PDD）逾15%股權，現市值逾一千億港元最重磅。快手股價昨下跌4.4%，收報51.7元，為恒生科技指數中跌幅第4大股份。相對2021年1月招股價115元，快手上市兩年多股價累跌約五成半。

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