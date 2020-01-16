儲局官員放鷹 科網推低港股282點 成交跌穿千億 騰訊遭北水連續9日淨沽

大市昨低開17點後反覆向下，午後跌幅擴大，尾市最多曾跌313點，低見20,336點，恒指最終收報20,367點，成交999億元，連跌兩日共失414點，對上一次恒指兩連跌已是3月27日；國企指數收報6889點，跌113點或1.63%；科技指數挫2.4%，收4102點。

螞蟻傳減罰款 阿里照跌3%

北水由上日淨流入22.6億元，進一步增至29.66億元，為連續五個交易日淨流入，五日淨流入逾171億元。

昨全日最多流淨入股份為盈富（2800），涉11.07億元，最多北水淨沽為騰訊（0700），全日錄3.65億元淨沽，騰訊已是連續9日被北水淨沽。

比亞迪低價預售「海鷗」 車股挫

除了騰訊跌2.4%，其他科技股亦普遍向下，螞蟻獲減罰款消息無助阿里巴巴（9988）股價，全日跌2.7%；美團（3690）則逆市微升0.2%。

汽車股偏軟，比亞迪（1211）於第20屆上海國際汽車工業展覽會低價預售小型電動車「海鷗」，拖累新能源車股跌幅較大，小鵬（9868）挫逾6%、蔚來（9866）跌5.5%、理想（2015）跌逾4%、吉利（0275）跌3.8%。

濠賭股「五一」前逆市做好

澳門行政長官賀一誠稱有信心澳門全年賭收可達1300億澳門元，按年大增2.1倍，《澳門日報》報道，「五．一黃金周」前夕，當地部分高級酒店房間已預訂爆滿，消息帶動賭業股成為逆市奇葩，銀娛（0027）創52周新高，收市升4.4%，為表現最好藍籌。

國統局發布首季國內生產總值初步核算結果，房地產增幅低於整體經濟增長，碧桂園（2007）和碧桂園服務（6098）分別跌4.7%及5.2%，為表現最差的兩大藍籌，匯控（0005）不認同平保（2318）戰略重組匯控方案能為股東帶來更大價值，跌0.9%，終止連升四日的勢頭，中移動（0941）跌1.7%。

明報記者