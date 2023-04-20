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香港地產

黃竹坑道23號售55伙 內地客佔三成

【明報專訊】黃竹坑近年多幢商廈落成，配合區內黃竹坑站商場港島南岸最快今年底前啟用，不少大業主趁勢拆售區內商廈，並錄理想銷情。其中宏基資本旗下黃竹坑道23號，一個月內售出55個單位，佔可售單位約85%，而買家中有三成來自內地。

宏基資本資產管理投資部助理副總裁李康男指，甲級寫字樓項目黃竹坑道23號已屆落成，首階段於早前推出的65伙，於一個月內已沽出55伙，佔已推售單位約八成半，套現逾7億元，平均呎價14,200元，最高呎價達16,300元。李又稱，項目迄今錄3名大手客購入全層單位，每層售價約9000萬元；項目若全數單位售出，料可套現約20億元。上述物業樓高27層，單位面積由747至1327方呎。

新世界沽瑧蓺逾6000呎商舖

另外，新世界（0017）近月先後拆售多個非核心物業，市場消息指，其中西營盤瑧蓺售出部分舖位，料成交價約7000萬元，若以舖位總樓面約6081方呎計，呎價約1.56萬元。美聯商業營業董事馬喜明表示，炮台山北角城中心中層單位，面積1749方呎，連租約以1749萬元放售，呎價1萬元。利嘉閣（工商舖）聯席董事鍾淑瑜則指，觀塘興業街12至14號永泰中心地下食堂，面積約1800方呎，以約15.5萬元放租，平均呎租約86元。

[香港地產]

相關字詞﹕新世界 瑧蓺 宏基資本 黃竹坑道23號

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